Курс валют у Луцьку 15 вересня





Про це повідомляє



Євро купують за 40.80, а продають за – 41.10.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.59, а продають – за 8,75.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 15 вересня готівковий курс долара становить 41.63, продають його за 41.76.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 40.80, а продають за – 41.10.Щодо польського злотого, то його купують за 8.59, а продають – за 8,75.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію