Курс валют у Луцьку 15 вересня
Сьогодні, 09:00
15 вересня готівковий курс долара становить 41.63, продають його за 41.76.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.80, а продають за – 41.10.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.59, а продають – за 8,75.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.80, а продають за – 41.10.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.59, а продають – за 8,75.
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