Курс валют у Луцьку 15 вересня

Курс валют у Луцьку 15 вересня
15 вересня готівковий курс долара становить 41.63, продають його за 41.76.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 40.80, а продають за – 41.10.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.59, а продають – за 8,75.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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