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За минулу добу українські воїни ліквідували 200 окупантів і чотири літаки

За минулу добу українські воїни ліквідували 200 окупантів і чотири літаки
З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 53850 солдатів.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії на 15 вересня орієнтовно склали:

особового складу - близько 53850 (+200) осіб ліквідовано;
танків - 2193 (+13);
бойових броньованих машин - 4682 (+17);
артилерійських систем - 1295 (+5);
РСЗВ - 311 (+0);
засоби ППО - 167 (+0);
літаків - 250 (+4);
вертольотів - 215 (+0);
безпілотників оперативно-тактичного рівня - 908 (+0);
крилаті ракети - 233 (+0);
Кораблі / катери - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3522 (+21);
спеціальної техніки - 120 (+0).

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Теги: Росія, Україна, війна
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