За минулу добу українські воїни ліквідували 200 окупантів і чотири літаки





Про це



Загальні бойові втрати Росії на 15 вересня орієнтовно склали:



особового складу - близько 53850 (+200) осіб ліквідовано;

танків - 2193 (+13);

бойових броньованих машин - 4682 (+17);

артилерійських систем - 1295 (+5);

РСЗВ - 311 (+0);

засоби ППО - 167 (+0);

літаків - 250 (+4);

вертольотів - 215 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 908 (+0);

крилаті ракети - 233 (+0);

Кораблі / катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 3522 (+21);

спеціальної техніки - 120 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 53850 солдатів.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати Росії на 15 вересня орієнтовно склали:особового складу - близько 53850 (+200) осіб ліквідовано;танків - 2193 (+13);бойових броньованих машин - 4682 (+17);артилерійських систем - 1295 (+5);РСЗВ - 311 (+0);засоби ППО - 167 (+0);літаків - 250 (+4);вертольотів - 215 (+0);безпілотників оперативно-тактичного рівня - 908 (+0);крилаті ракети - 233 (+0);Кораблі / катери - 15 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн - 3522 (+21);спеціальної техніки - 120 (+0).

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