За минулу добу українські воїни ліквідували 200 окупантів і чотири літаки
Сьогодні, 09:17
З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 53850 солдатів.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії на 15 вересня орієнтовно склали:
особового складу - близько 53850 (+200) осіб ліквідовано;
танків - 2193 (+13);
бойових броньованих машин - 4682 (+17);
артилерійських систем - 1295 (+5);
РСЗВ - 311 (+0);
засоби ППО - 167 (+0);
літаків - 250 (+4);
вертольотів - 215 (+0);
безпілотників оперативно-тактичного рівня - 908 (+0);
крилаті ракети - 233 (+0);
Кораблі / катери - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3522 (+21);
спеціальної техніки - 120 (+0).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії на 15 вересня орієнтовно склали:
особового складу - близько 53850 (+200) осіб ліквідовано;
танків - 2193 (+13);
бойових броньованих машин - 4682 (+17);
артилерійських систем - 1295 (+5);
РСЗВ - 311 (+0);
засоби ППО - 167 (+0);
літаків - 250 (+4);
вертольотів - 215 (+0);
безпілотників оперативно-тактичного рівня - 908 (+0);
крилаті ракети - 233 (+0);
Кораблі / катери - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3522 (+21);
спеціальної техніки - 120 (+0).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Героя з Волині посмертно нагородили орденом «За мужність»
14 вересень, 15:30
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Кривому Розі всю ніч боролися з наслідками ракетного удару по дамбі: рівень води падає, – Резніченко
Сьогодні, 09:30
За минулу добу українські воїни ліквідували 200 окупантів і чотири літаки
Сьогодні, 09:17
Курс валют у Луцьку 15 вересня
Сьогодні, 09:00
На Бахмутському напрямку ЗСУ знищили значну кількість військовослужбовців 137-го парашутно-десантного полку РФ, – Генштаб
Сьогодні, 08:51
Медіа