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У Кривому Розі всю ніч боролися з наслідками ракетного удару по дамбі: рівень води падає, – Резніченко

У Кривому Розі всю ніч боролися з наслідками ракетного удару по дамбі: рівень води падає, – Резніченко
Усю минулу ніч у Кривому Розі ліквідовували наслідки ракетного удару росіян по дамбі Карачунівського водосховища.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Усю ніч боролися з наслідками вечірнього ракетного удару і потерпали від нових обстрілів. У Кривому Розі приборкували воду, яка розлилася після ракетної атаки по гідротехнічним спорудам міста", - йдеться в повідомленні.

За уточненими даними, били росіяни ракетами «Кинджал» та «Іскандер». Через атаку рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від 1 до майже 2 метрів. Його вдалося знизити на 13 сантиметрів і він й далі падає. Рятувальники та аварійні служби продовжують роботу.

Підтоплені 112 приватних будинків та подвір’їв. Люди евакуйовані.

Через ракетний удар пошкоджені кілька водоводів. У Софіївський громаді без води майже 5 000 людей. Відновлювальні роботи тривають.

Нікопольський район ворог обстріляв 5 разів за ніч. Минулося без постраждалих.

У Марганецькій громаді пошкоджена лінія електропередач. Без світла понад 700 родин. Енергетики лагодять.

Нікополь росіяни накривали вогнем 4 рази. Атакували «Градами» і дроном-камікадзе. Пошкоджені з десяток приватних будинків, 114 панелей сонячної електростанції, санаторій та 2 місцеві підприємства.

Нагадаємо, що ввечері 14 вересня російська армія випустила 8 крилатих ракет по гідротехнічній споруді у Кривому Розі – дамбі Карачунівського водосховища.

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Теги: Росія, Україна, війна
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