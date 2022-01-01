Луцький геріатричний пансіонат готується до зими: як грітимуть півтори сотні мешканців
Сьогодні, 10:05
У Луцькому геріатричному пансіонаті готуються до опалювального сезону. Заготовили дрова, їх має вистачити на кілька місяців.
Про це розповів Суспільному керівник котельні, що обслуговує соціальний заклад, Василь Ілляшик.
У геріатричному пансіонаті проживають півтори сотні людей: пенсіонерів та тих, хто має інвалідність.
Твердопаливний котел, який встановили чотири роки тому, обігріває понад сім тисяч квадратних метрів приміщення. Зі слів керівника котельні, на зиму заклад заготовив 400 кубів дров. Потрібно ще 300.
Зі слів керівниці геріатричного пансіонату Алли Гнатюк, послуги з теплопостачання надає підприємство, що орендує котельню. У власності закладу, каже, залишились у резерві два газових котли та один твердопаливний.
"На резерв, якщо в нас не буде гарячого водопостачання, маємо на поверхах бойлери. Маємо генератора у випадку відсутності електроенергії, тому що ми маємо електроплити для приготування їжі", – говорить директорка соціального закладу.
Як розповіла Суспільному керівниця обласного департаменту соціального захисту населення Оксана Гобод, їхній підрозділ опікується десятьма закладами, в шести з яких постійно проживають 860 людей. Газове опалення є в Горохівському психоневрологічному диспансері, у решті закладів встановлені твердопаливні котли.
Зі слів Оксани Гобод, заготівля твердого палива триває. "До нового року в нас воно буде закуплене і доставлене", – додала вона.
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Про це розповів Суспільному керівник котельні, що обслуговує соціальний заклад, Василь Ілляшик.
У геріатричному пансіонаті проживають півтори сотні людей: пенсіонерів та тих, хто має інвалідність.
Твердопаливний котел, який встановили чотири роки тому, обігріває понад сім тисяч квадратних метрів приміщення. Зі слів керівника котельні, на зиму заклад заготовив 400 кубів дров. Потрібно ще 300.
Зі слів керівниці геріатричного пансіонату Алли Гнатюк, послуги з теплопостачання надає підприємство, що орендує котельню. У власності закладу, каже, залишились у резерві два газових котли та один твердопаливний.
"На резерв, якщо в нас не буде гарячого водопостачання, маємо на поверхах бойлери. Маємо генератора у випадку відсутності електроенергії, тому що ми маємо електроплити для приготування їжі", – говорить директорка соціального закладу.
Як розповіла Суспільному керівниця обласного департаменту соціального захисту населення Оксана Гобод, їхній підрозділ опікується десятьма закладами, в шести з яких постійно проживають 860 людей. Газове опалення є в Горохівському психоневрологічному диспансері, у решті закладів встановлені твердопаливні котли.
Зі слів Оксани Гобод, заготівля твердого палива триває. "До нового року в нас воно буде закуплене і доставлене", – додала вона.
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