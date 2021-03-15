Не впоралася з керуванням та виїхала на зустрічний бік дороги: у Луцьку водійка спричинила ДТП

Вчора, 14 вересня, близько 18:30, надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Рівненській, що в Луцьку.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Патрульні, які прибули на місце події, встановили, що водійка Volkswagen, здійснючи розворот, не була уважною та не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічний бік дороги, внаслідок чого здійснила зіткнення із транспортним засобом Nissan, який рухався в зустрічному напрямку.Внаслідок ДТП, на щастя, обійшлося без травмованих, лише автомобілі зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками.На винуватця поліцейські склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.У поліції нагадують, що відповідно до п.10.7 ПДР України, розворот забороняється:❌ на залізничних переїздах;❌ на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними;у тунелях;❌ за видимості дороги менше ніж 100 м хоча б в одному напрямку;❌ на пішохідних переходах і ближче ніж 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті;❌ на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками 5.26 чи 5.27.