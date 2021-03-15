Не впоралася з керуванням та виїхала на зустрічний бік дороги: у Луцьку водійка спричинила ДТП
Сьогодні, 10:09
Вчора, 14 вересня, близько 18:30, надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Рівненській, що в Луцьку.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Патрульні, які прибули на місце події, встановили, що водійка Volkswagen, здійснючи розворот, не була уважною та не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічний бік дороги, внаслідок чого здійснила зіткнення із транспортним засобом Nissan, який рухався в зустрічному напрямку.
Внаслідок ДТП, на щастя, обійшлося без травмованих, лише автомобілі зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками.
На винуватця поліцейські склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
У поліції нагадують, що відповідно до п.10.7 ПДР України, розворот забороняється:
❌ на залізничних переїздах;
❌ на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними;
у тунелях;
❌ за видимості дороги менше ніж 100 м хоча б в одному напрямку;
❌ на пішохідних переходах і ближче ніж 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті;
❌ на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками 5.26 чи 5.27.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Патрульні, які прибули на місце події, встановили, що водійка Volkswagen, здійснючи розворот, не була уважною та не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічний бік дороги, внаслідок чого здійснила зіткнення із транспортним засобом Nissan, який рухався в зустрічному напрямку.
Внаслідок ДТП, на щастя, обійшлося без травмованих, лише автомобілі зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками.
На винуватця поліцейські склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
У поліції нагадують, що відповідно до п.10.7 ПДР України, розворот забороняється:
❌ на залізничних переїздах;
❌ на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними;
у тунелях;
❌ за видимості дороги менше ніж 100 м хоча б в одному напрямку;
❌ на пішохідних переходах і ближче ніж 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті;
❌ на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками 5.26 чи 5.27.
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