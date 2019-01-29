У місті на Волині затримали чоловіка зі зброєю: пістолет вилучили
Сьогодні, 10:43
Учора, 15 вересня, під час здійснення заходів по охороні правопорядку у Володимирі співробітники поліції виявили у кишені штанів 36-річного місцевого жителя предмет, схожий на пістолет.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група Володимирського районного відділу поліції. Виявлений предмет, стартовий пістолет Zoraki MOD 914, вилучили. Він був перероблений на пістолет для відстрілу набоями травматичної дії.
За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Слідство триває.
Поліція Волині вкотре наголошує: особа, яка добровільно здасть органам влади зброю чи боєприпаси, звільняється від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1, ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група Володимирського районного відділу поліції. Виявлений предмет, стартовий пістолет Zoraki MOD 914, вилучили. Він був перероблений на пістолет для відстрілу набоями травматичної дії.
За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Слідство триває.
Поліція Волині вкотре наголошує: особа, яка добровільно здасть органам влади зброю чи боєприпаси, звільняється від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1, ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України.
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