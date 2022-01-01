На «Північному» ринку знову виявили «наливайку». ФОТО
Сьогодні, 11:10
На ринку «Північний» продовжують продаж сурогатного алкоголю.
Про це розповідають у департаменті муніципальної варти Луцькради.
У середу, 14 вересня, працівники департаменту в одному з контейнерів ринку «Північний» викрили чергове місце де продавали рідину з різким запахом спирту.
Інспектор склав на відповідальну особу протокол про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 156 КУпАП.
Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу від 6800 до 13600 грн. Справа буде передана у Луцький міськрайонний суд.
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Про це розповідають у департаменті муніципальної варти Луцькради.
У середу, 14 вересня, працівники департаменту в одному з контейнерів ринку «Північний» викрили чергове місце де продавали рідину з різким запахом спирту.
Інспектор склав на відповідальну особу протокол про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 156 КУпАП.
Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу від 6800 до 13600 грн. Справа буде передана у Луцький міськрайонний суд.
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