На «Північному» ринку знову виявили «наливайку». ФОТО





Про це



У середу, 14 вересня, працівники департаменту в одному з контейнерів ринку «Північний» викрили чергове місце де продавали рідину з різким запахом спирту.



Інспектор склав на відповідальну особу протокол про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 156 КУпАП.



Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу від 6800 до 13600 грн. Справа буде передана у Луцький міськрайонний суд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На ринку «Північний» продовжують продаж сурогатного алкоголю.Про це розповідають у департаменті муніципальної варти Луцькради.У середу, 14 вересня, працівники департаменту в одному з контейнерів ринку «Північний» викрили чергове місце де продавали рідину з різким запахом спирту.Інспектор склав на відповідальну особу протокол про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 156 КУпАП.Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу від 6800 до 13600 грн. Справа буде передана у Луцький міськрайонний суд.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію