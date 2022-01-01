На «Північному» ринку знову виявили «наливайку». ФОТО

На «Північному» ринку знову виявили «наливайку». ФОТО
На ринку «Північний» продовжують продаж сурогатного алкоголю.

Про це розповідають у департаменті муніципальної варти Луцькради.

У середу, 14 вересня, працівники департаменту в одному з контейнерів ринку «Північний» викрили чергове місце де продавали рідину з різким запахом спирту.

Інспектор склав на відповідальну особу протокол про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 156 КУпАП.

Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу від 6800 до 13600 грн. Справа буде передана у Луцький міськрайонний суд.
На «Північному» ринку знову виявили «наливайку». ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: муніципали, сурогатний алкоголь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ловив рибу сітками: на Волині викрили браконьєра
Сьогодні, 11:35
В уряді очікують, що долар зросте до 50 гривень до кінця 2023 року
Сьогодні, 11:24
На «Північному» ринку знову виявили «наливайку». ФОТО
Сьогодні, 11:10
У Волиньраді – новий депутат
Сьогодні, 10:56
У місті на Волині затримали чоловіка зі зброєю: пістолет вилучили
Сьогодні, 10:43
Схожі новини
«Паркохами» у Луцьку заплатять подвійні штрафи «Паркохами» у Луцьку заплатять подвійні штрафи
29 серпень, 19:27
У Луцьку просять владу ліквідувати департамент муніципальної варти. ПЕТИЦІЯ У Луцьку просять владу ліквідувати департамент муніципальної варти. ПЕТИЦІЯ
26 серпень, 13:48
У Луцьку «на гарячому» спіймали продавчиню сурогату У Луцьку «на гарячому» спіймали продавчиню сурогату
26 серпень, 10:36
На луцькій автостанції торгували сурогатом. ФОТО На луцькій автостанції торгували сурогатом. ФОТО
06 липень, 11:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Харківщині визволили пʼятьох підлітків, яких закрили в підвалі росіяни
Сьогодні, 12:25
 0
Волинянка виборола золото на міжнародних змаганнях і повернулась на фронт
Сьогодні, 12:15
 0
На Україну насувається похолодання
Сьогодні, 12:00
 0
Біля Луцька зіткнулися легковики
Сьогодні, 11:52
 0
Ловив рибу сітками: на Волині викрили браконьєра
Сьогодні, 11:35
 0
Медіа
відео
1/8