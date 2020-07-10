Ловив рибу сітками: на Волині викрили браконьєра

Незаконним промислом чоловік займався на озері Світязь, яке знаходиться на території природно-заповідного фонду України Шацький національний природний парк.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Правопорушника виявив спільний прикордонний наряд «Прикордонний патруль» ВПС «Світязь» 6-го прикордонного загону. На місце прибула слідчо-оперативна група поліції.Зловмисником виявися 55-річний житель села Шацьк. У нього поліцейські вилучили шість риболовних сіток, 77 рибин різного виду та 15 кг канадського сомика. Сума завданих матеріальних збитків навколишньому середовищу становить близько 40 тис. грн.За цим фактом дізнавачі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом.Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років.Слідство триває.