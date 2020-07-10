Ловив рибу сітками: на Волині викрили браконьєра

Ловив рибу сітками: на Волині викрили браконьєра
Незаконним промислом чоловік займався на озері Світязь, яке знаходиться на території природно-заповідного фонду України Шацький національний природний парк.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Правопорушника виявив спільний прикордонний наряд «Прикордонний патруль» ВПС «Світязь» 6-го прикордонного загону. На місце прибула слідчо-оперативна група поліції.

Зловмисником виявися 55-річний житель села Шацьк. У нього поліцейські вилучили шість риболовних сіток, 77 рибин різного виду та 15 кг канадського сомика. Сума завданих матеріальних збитків навколишньому середовищу становить близько 40 тис. грн.

За цим фактом дізнавачі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом.
Ловив рибу сітками: на Волині викрили браконьєра

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років.
Ловив рибу сітками: на Волині викрили браконьєра

Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Шацьк, браконьєр, риба
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Україну насувається похолодання
Сьогодні, 12:00
Біля Луцька зіткнулися легковики
Сьогодні, 11:52
Ловив рибу сітками: на Волині викрили браконьєра
Сьогодні, 11:35
В уряді очікують, що долар зросте до 50 гривень до кінця 2023 року
Сьогодні, 11:24
На «Північному» ринку знову виявили «наливайку». ФОТО
Сьогодні, 11:10
Схожі новини
У нацпарку на Волині затримали браконьєра, який ловив рибу сіткою У нацпарку на Волині затримали браконьєра, який ловив рибу сіткою
10 липень, 2020, 19:10
Волинянин ловив рибу сітками на території ландшафтного заказника. ФОТО Волинянин ловив рибу сітками на території ландшафтного заказника. ФОТО
13 травень, 2020, 19:40
За місяць на Волині браконьєри 66 разів порушили правила рибальства. ФОТО За місяць на Волині браконьєри 66 разів порушили правила рибальства. ФОТО
04 жовтень, 2019, 10:15
На Волині викрили рибних браконьєрів. ФОТО На Волині викрили рибних браконьєрів. ФОТО
13 вересень, 2019, 12:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Харківщині визволили пʼятьох підлітків, яких закрили в підвалі росіяни
Сьогодні, 12:25
 0
Волинянка виборола золото на міжнародних змаганнях і повернулась на фронт
Сьогодні, 12:15
 0
На Україну насувається похолодання
Сьогодні, 12:00
 0
Біля Луцька зіткнулися легковики
Сьогодні, 11:52
 0
Ловив рибу сітками: на Волині викрили браконьєра
Сьогодні, 11:35
 0
Медіа
відео
1/8