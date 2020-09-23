На Україну насувається похолодання





Про це повідомляє у Стас Щедрін.



Так, за його прогнозом, найближчим часом у більшості областей очікується нестійкий характер погоди - 15-18 вересня в країні за винятком північних областей очікується потепління до 17-24° та зливи. 17-20 вересня у південних та центральних областях можливі сильні зливи, потужні грози та шквали, а от у Карпатах очікується дощ та навіть сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу та поривчастий вітер.



"Загалом така нестійка погода переважатиме до кінця поточного місяця і подібних контрастів, тобто то дуже холодно, то занадто тепло, то сонце, то дощ чи навіть сніг, буде багато", - ділиться прогнозом народний синоптик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Україну насувається потужний і вже навіть сніжний циклон, який принесе доволі контрастну погоду.Про це повідомляє у Фейсбук народний синоптикТак, за його прогнозом, найближчим часом у більшості областей очікується нестійкий характер погоди - 15-18 вересня в країні за винятком північних областей очікується потепління до 17-24° та зливи. 17-20 вересня у південних та центральних областях можливі сильні зливи, потужні грози та шквали, а от у Карпатах очікується дощ та навіть сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу та поривчастий вітер."Загалом така нестійка погода переважатиме до кінця поточного місяця і подібних контрастів, тобто то дуже холодно, то занадто тепло, то сонце, то дощ чи навіть сніг, буде багато", - ділиться прогнозом народний синоптик.

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