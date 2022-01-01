Біля Луцька зіткнулися легковики
Сьогодні, 11:52
Учора, 14 вересня, неподалік Луцька трапилася ДТП за участі двох автомобілів.
Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Керманичі були не уважними та не дотрималися безпечного інтервалу і здійснили зіткнення.
Транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
На обох учасників події патрульні склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Керманичі були не уважними та не дотрималися безпечного інтервалу і здійснили зіткнення.
Транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
На обох учасників події патрульні склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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