Біля Луцька зіткнулися легковики





Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.



Керманичі були не уважними та не дотрималися безпечного інтервалу і здійснили зіткнення.



Транспортні засоби отримали механічні пошкодження.



На обох учасників події патрульні склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 14 вересня, неподалік Луцька трапилася ДТП за участі двох автомобілів.Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.Керманичі були не уважними та не дотрималися безпечного інтервалу і здійснили зіткнення.Транспортні засоби отримали механічні пошкодження.На обох учасників події патрульні склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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