Біля Луцька зіткнулися легковики

Біля Луцька зіткнулися легковики
Учора, 14 вересня, неподалік Луцька трапилася ДТП за участі двох автомобілів.

Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Керманичі були не уважними та не дотрималися безпечного інтервалу і здійснили зіткнення.

Транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

На обох учасників події патрульні склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
Біля Луцька зіткнулися легковики

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Теги: ДТП, Волинь
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