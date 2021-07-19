В уряді очікують, що долар зросте до 50 гривень до кінця 2023 року

В уряді очікують, що долар зросте до 50 гривень до кінця 2023 року
Кабінет міністрів України не виключає, що обмінний курс на кінець 2023 року може піднятися до 50 гривень за долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на макроекономічний прогноз, текст якого є в розпорядженні редакції.

Згідно з прогнозом, середньорічний курс буде триматися в районі 42,2 гривні за долар. Але до кінця 2023 року він може піднятися до позначки в 50 гривень.

Також в документі йдеться про те, що до кінця 2022 року має зберегтися нинішній фіксований курс на позначці 36,6 гривні за долар.

Варто зазначити, що це прогноз для державного бюджету на 2023 роки. І не факт, що всі цифри з нього підтвердяться, оскільки дані щодо курсу з торішнього прогнозу не збігаються з тим, що ми маємо на сьогодні.

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Теги: уряд, долар, курс
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