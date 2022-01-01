У Волиньраді – новий депутат

Юрій Валецький.



Про це повідомили в облраді.



Новообраний депутат представлятиме політичну партію «Сила і честь». Відповідно до виборчого законодавства він здобув депутатський мандат у зв’язку з



Вперше з початку повномасштабного вторгнення сесія Волиньради працює в режимі офлайн.



На порядку денному – 50 питань, серед яких: ряд звернень до центральних органів влади, затвердження регіональних програм, бюджетні та майнові питання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час пленарного засідання позачергової 18 сесії восьмого скликання лави обранців Волинської громади поповнивПро це повідомили в облраді.Новообраний депутат представлятиме політичну партію «Сила і честь». Відповідно до виборчого законодавства він здобув депутатський мандат у зв’язку з передчасною смертю депутата обласної ради Романа Карпюка. Вперше з початку повномасштабного вторгнення сесія Волиньради працює в режимі офлайн.На порядку денному – 50 питань, серед яких: ряд звернень до центральних органів влади, затвердження регіональних програм, бюджетні та майнові питання.

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