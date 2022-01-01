Через «Устилуг» 30-річний волинянин хотів провезти партію мобільних телефонів на більш ніж 350 тисяч





Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.



Сьогодні вночі під час перевірки мікроавтобуса «Рено» оглядова група виявила приховані ґаджети. Їх у своєму авто віз 30-річний мешканець Володимирського району, який повертався в Україну через пункт пропуску «Устилуг». Чоловік приховав від прикордонно-митного контролю 74 мобільні телефони «Samsung». Їх прикордонний наряд знайшов серед сумок з продуктами.



Виявлені товари вилучили співробітники митниці. Їх сума оцінки склала більш ніж 350 тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прикордонники Волинського загону запобігли спробі незаконного ввезення в Україну партії мобільних телефонів.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Сьогодні вночі під час перевірки мікроавтобуса «Рено» оглядова група виявила приховані ґаджети. Їх у своєму авто віз 30-річний мешканець Володимирського району, який повертався в Україну через пункт пропуску «Устилуг». Чоловік приховав від прикордонно-митного контролю 74 мобільні телефони «Samsung». Їх прикордонний наряд знайшов серед сумок з продуктами.Виявлені товари вилучили співробітники митниці. Їх сума оцінки склала більш ніж 350 тисяч гривень.

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