Через «Устилуг» 30-річний волинянин хотів провезти партію мобільних телефонів на більш ніж 350 тисяч

Через «Устилуг» 30-річний волинянин хотів провезти партію мобільних телефонів на більш ніж 350 тисяч
Прикордонники Волинського загону запобігли спробі незаконного ввезення в Україну партії мобільних телефонів.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Сьогодні вночі під час перевірки мікроавтобуса «Рено» оглядова група виявила приховані ґаджети. Їх у своєму авто віз 30-річний мешканець Володимирського району, який повертався в Україну через пункт пропуску «Устилуг». Чоловік приховав від прикордонно-митного контролю 74 мобільні телефони «Samsung». Їх прикордонний наряд знайшов серед сумок з продуктами.
Через «Устилуг» 30-річний волинянин хотів провезти партію мобільних телефонів на більш ніж 350 тисяч

Виявлені товари вилучили співробітники митниці. Їх сума оцінки склала більш ніж 350 тисяч гривень.
Через «Устилуг» 30-річний волинянин хотів провезти партію мобільних телефонів на більш ніж 350 тисяч
Через «Устилуг» 30-річний волинянин хотів провезти партію мобільних телефонів на більш ніж 350 тисяч
Через «Устилуг» 30-річний волинянин хотів провезти партію мобільних телефонів на більш ніж 350 тисяч


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Теги: Волинь, Устилуг, телефони
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