Єпископа з Волині зарахували до лику святих. ВІДЕО

Синод Української православної церкви приєднав до лику святих єпископа, який народився та навчався на Волині.Про це повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.11 вересня митрополит Київський і всієї України Онуфрій звершив святкову Божественну літургію у Дерманському Свято-Троїцькому жіночому монастирі Рівненської єпархії.За богослужінням відбувся чин прославлення у лику святих святителя Ієрофея (Лобачевського). За традицією спочатку звершили останню заупокійну літію. Потім зачитали рішення Синоду щодо встановлення шанування святого, житіє (біографію) святителя Ієрофея, святому проспівали тропар, кондак і величання й вклонилися його мощам та іконі.Священний Синод УПЦ на засіданні 17 серпня 2021 року благословив місцеве шанування святителя Ієрофея (Лобачевського) та встановив день його памяті 30 квітня.За Літургією помолились про мир в Україні; про позбавлення від ворога; щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки; про благословіння Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому.Наприкінці богослужіння священнослужителі на чолі з Блаженнішим Митрополитом Онуфрієм звершили чин славлення.Святий Ієрофей народився у Ковелі у 1789 році. Здобувши духовну освіту він став викладачем у Волинській семінарії, а згодом прийняв чернецтво та подвизався у Загаєцькому монастирі. У 1829 році святого призначили настоятелем Дерманського монастиря та членом духовної консисторії Волинської єпархії. На цих послухах майбутній святитель трудився над розбудовою обителі та опікувався духовною освітою.У травні 1845 року архімандріта Ієрофея висвятили в єпископа Острозького. Наступні 27 років його архіпастирського служіння відрізнялись виявом істинної християнської любові до духовенства та усієї своєї пастви. Спочив святитель 17 квітня 1871 року у Дерманському монастирі.