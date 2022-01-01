Єпископа з Волині зарахували до лику святих. ВІДЕО

Єпископа з Волині зарахували до лику святих. ВІДЕО
Синод Української православної церкви приєднав до лику святих єпископа Ієроніма (Лобачевського), який народився та навчався на Волині.

Про це повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

11 вересня митрополит Київський і всієї України Онуфрій звершив святкову Божественну літургію у Дерманському Свято-Троїцькому жіночому монастирі Рівненської єпархії.

За богослужінням відбувся чин прославлення у лику святих святителя Ієрофея (Лобачевського). За традицією спочатку звершили останню заупокійну літію. Потім зачитали рішення Синоду щодо встановлення шанування святого, житіє (біографію) святителя Ієрофея, святому проспівали тропар, кондак і величання й вклонилися його мощам та іконі.
Єпископа з Волині зарахували до лику святих. ВІДЕО

Священний Синод УПЦ на засіданні 17 серпня 2021 року благословив місцеве шанування святителя Ієрофея (Лобачевського) та встановив день його памяті 30 квітня.
Єпископа з Волині зарахували до лику святих. ВІДЕО

За Літургією помолились про мир в Україні; про позбавлення від ворога; щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки; про благословіння Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому.

Наприкінці богослужіння священнослужителі на чолі з Блаженнішим Митрополитом Онуфрієм звершили чин славлення.



ДОВІДКА:

Святий Ієрофей народився у Ковелі у 1789 році. Здобувши духовну освіту він став викладачем у Волинській семінарії, а згодом прийняв чернецтво та подвизався у Загаєцькому монастирі. У 1829 році святого призначили настоятелем Дерманського монастиря та членом духовної консисторії Волинської єпархії. На цих послухах майбутній святитель трудився над розбудовою обителі та опікувався духовною освітою.
Єпископа з Волині зарахували до лику святих. ВІДЕО

У травні 1845 року архімандріта Ієрофея висвятили в єпископа Острозького. Наступні 27 років його архіпастирського служіння відрізнялись виявом істинної християнської любові до духовенства та усієї своєї пастви. Спочив святитель 17 квітня 1871 року у Дерманському монастирі.

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Теги: Волинь, Рівненщина, УПЦ, канонізація
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