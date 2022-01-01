Леся Нікітюк знімала у Луцьку випуск свого тревел-шоу

Леся Нікітюк знімала у Луцьку випуск свого тревел-шоу
В обласному центрі Волині побувала українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк.

З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost cтало відомо, що у Луцьку відома ведуча шоу "Орел і решка" знімала черговий випуск авторського тревел-шоу «Le Маршрутка».

Знімальна група побувала у одному із корпусів Волинського національного університету імені Лесі Українки. Також автобус шоу містяни бачили на вулицях Луцька.
Леся Нікітюк знімала у Луцьку випуск свого тревел-шоу

На своїй сторінці в інстаграмі Леся Никитюк опублікувала сторіс, де пожартувала, повторивши слова росіянки, яка їхала з Криму: "Луцьк, так не хочеться звідси виїжджати, так душевно, по-домашньому".
Леся Нікітюк знімала у Луцьку випуск свого тревел-шоу

Як відомо, крім університету знімальна групу тревел-шоу «Le Маршрутка» побувала ще на кількох локаціях.


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Теги: Леся Нікітюк, Волинь, Луцьк, шоу
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