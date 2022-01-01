Леся Нікітюк знімала у Луцьку випуск свого тревел-шоу
Сьогодні, 05:28
В обласному центрі Волині побувала українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк.
З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost cтало відомо, що у Луцьку відома ведуча шоу "Орел і решка" знімала черговий випуск авторського тревел-шоу «Le Маршрутка».
Знімальна група побувала у одному із корпусів Волинського національного університету імені Лесі Українки. Також автобус шоу містяни бачили на вулицях Луцька.
На своїй сторінці в інстаграмі Леся Никитюк опублікувала сторіс, де пожартувала, повторивши слова росіянки, яка їхала з Криму: "Луцьк, так не хочеться звідси виїжджати, так душевно, по-домашньому".
Як відомо, крім університету знімальна групу тревел-шоу «Le Маршрутка» побувала ще на кількох локаціях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost cтало відомо, що у Луцьку відома ведуча шоу "Орел і решка" знімала черговий випуск авторського тревел-шоу «Le Маршрутка».
Знімальна група побувала у одному із корпусів Волинського національного університету імені Лесі Українки. Також автобус шоу містяни бачили на вулицях Луцька.
На своїй сторінці в інстаграмі Леся Никитюк опублікувала сторіс, де пожартувала, повторивши слова росіянки, яка їхала з Криму: "Луцьк, так не хочеться звідси виїжджати, так душевно, по-домашньому".
Як відомо, крім університету знімальна групу тревел-шоу «Le Маршрутка» побувала ще на кількох локаціях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Леся Нікітюк знімала у Луцьку випуск свого тревел-шоу
Сьогодні, 05:28
Німеччина передала Україні ще 4 установки Gepard
Сьогодні, 03:42
У Луцьку хочуть намалювати найбільшу картину в світі
Сьогодні, 02:16
Українців вперше обрали до керівного органу ВООЗ
Сьогодні, 01:15
15 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа