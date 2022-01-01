Леся Нікітюк знімала у Луцьку випуск свого тревел-шоу

В обласному центрі Волині побувала українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк.З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost cтало відомо, що у Луцьку відома ведуча шоу "Орел і решка" знімала черговий випуск авторського тревел-шоу «Le Маршрутка».Знімальна група побувала у одному із корпусів Волинського національного університету імені Лесі Українки. Також автобус шоу містяни бачили на вулицях Луцька.На своїй сторінці в інстаграмі Леся Никитюк опублікувала сторіс, де пожартувала, повторивши слова росіянки, яка їхала з Криму: "Луцьк, так не хочеться звідси виїжджати, так душевно, по-домашньому".Як відомо, крім університету знімальна групу тревел-шоу «Le Маршрутка» побувала ще на кількох локаціях.