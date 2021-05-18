У Луцьку хочуть намалювати найбільшу картину в світі

У Луцьку хочуть намалювати найбільшу картину в світі
У Луцьку хочуть створити картину, яка б претендувала на звання найбільшої у світі.

Про це повідомляє "Вісник і Ко".

Картину висотою 10 метрів і шириною 200 метрів, тобто загальною площею 2000 квадратних метрів, планують створити у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків. Для цього сам музей розширять на 5 тисяч метрів квадратних, за рахунок площі спортивної арени «Адреналін Сіті».

Про це розповів власник музею Віктор Корсак.

За його словами, величезну картину орієнтовно впродовж півтора року буде створювати знаковий український художник Петро Антип. Проєкт матиме назву «Космогонія». Додатковий музейний простір відкриється уже в листопаді цього року. Відвідувачі зможуть в реальному часі спостерігати за роботою Петра Антипа.

Попередня найбільша картина на полотні була створена британським художником Саші Джафром і продана на аукціоні в Дубаї за 62 мільйони доларів. Площа картини трохи менше 1600 квадратних метрів.


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Теги: мистецтво, картина, Луцьк, Адреналін Сіті
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