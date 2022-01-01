Україну приймуть до НАТО за лічені місяці після закінчення війни, – військовий експерт
Сьогодні, 20:21
Після перемоги України у війні, процес вступу нашої держави до Північноатлантичного альянсу триватиме всього кілька місяців.
Таку думку в коментарі ТСН.ua висловив військовий експерт Олександр Коваленко.
"Альтернативою до НАТО нічого бути не може. Це ("гарантії безпеки для України" - ред.) може бути виключно як перехідний етап, не більше. Він гарантує нам безпеку з боку наших міжнародних партнерів на тому рівні, на якому ми зараз її отримуємо. Це не означає, що у разі чого буде використовуватись саме мілітарний ресурс країн НАТО", - зазначив експерт.
Коваленко переконаний, що після того, як війна з РФ завершиться, а Україна повністю поверне усі свої території, питання прийняття України до Північноатлантичного альянсу вирішиться протягом лічених місяців.
"Тобто ці безпекові домовленності є тимчасовими на час ведення війни. НАТО сьогодні зацікавлене в Україні навіть більше, ніж Україна в НАТО. Тому у майбутньому Україна буде у НАТО і крапка", - наголосив експерт.
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Таку думку в коментарі ТСН.ua висловив військовий експерт Олександр Коваленко.
"Альтернативою до НАТО нічого бути не може. Це ("гарантії безпеки для України" - ред.) може бути виключно як перехідний етап, не більше. Він гарантує нам безпеку з боку наших міжнародних партнерів на тому рівні, на якому ми зараз її отримуємо. Це не означає, що у разі чого буде використовуватись саме мілітарний ресурс країн НАТО", - зазначив експерт.
Коваленко переконаний, що після того, як війна з РФ завершиться, а Україна повністю поверне усі свої території, питання прийняття України до Північноатлантичного альянсу вирішиться протягом лічених місяців.
"Тобто ці безпекові домовленності є тимчасовими на час ведення війни. НАТО сьогодні зацікавлене в Україні навіть більше, ніж Україна в НАТО. Тому у майбутньому Україна буде у НАТО і крапка", - наголосив експерт.
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