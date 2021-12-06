Понад 110 пакетиків для «закладки» за раз: волинянина судитимуть за наркозлочини

Понад 110 пакетиків для «закладки» за раз: волинянина судитимуть за наркозлочини
Камінь-Каширська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 34-річним жителем Ковеля незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.

Раніше неодноразово судимого за наркозлочини та крадіжки чоловіка 02 серпня 2022 року викрито у селищі Маневичі з підготовленими до збуту через закладки понад 110 пакетиками з канабісом, амфетаміном та PVP.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Далі – слово за судом.

Довідково: санкцією ч. 3 ст. 307 КК України за незаконне придбання, перевезення і зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах передбачено покарання від 9 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.


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Теги: закладки, наркотики, суд
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