Понад 110 пакетиків для «закладки» за раз: волинянина судитимуть за наркозлочини

Камінь-Каширська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 34-річним жителем Ковеля незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.Раніше неодноразово судимого за наркозлочини та крадіжки чоловіка 02 серпня 2022 року викрито у селищі Маневичі з підготовленими до збуту через закладки понад 110 пакетиками з канабісом, амфетаміном та PVP.Обвинувачений перебуває під вартою.Далі – слово за судом.Довідково: санкцією ч. 3 ст. 307 КК України за незаконне придбання, перевезення і зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах передбачено покарання від 9 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.