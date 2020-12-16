Пожежа у Струмівці: один автомобіль згорів вщент

Пожежа у Струмівці: один автомобіль згорів вщент
Під час пожежі у селі Струмівка, що поблизу Луцька, повністю згорів один автомобіль, ще одне авто зазнало пошкоджень.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив речник Головного управління ДСНС України у Волинській області Володимир Нестеров.

З його слів, у вчорашній пожежі на вулиці Лисенка в Струмівці ніхто не постраждав. Однак внаслідок пожежі був знищений один автомобіль, ще один був пошкоджений. Також пожежа пошкодила гаражне оздоблення.

На місці пожежі працювали рятувальники 1-ї державної рятувально-пожежної частини Луцька.

Як повідомляли, вчора через пожежу на вулиці було відсутнє електропостачання. Власник будинку відмовився коментувати подробиці інциденту.

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Теги: пожежа, Струмівка
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