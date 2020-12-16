Пожежа у Струмівці: один автомобіль згорів вщент





Про це Інформаційному агентству Володимир Нестеров.



З його слів, у вчорашній пожежі на вулиці Лисенка в Струмівці ніхто не постраждав. Однак внаслідок пожежі був знищений один автомобіль, ще один був пошкоджений. Також пожежа пошкодила гаражне оздоблення.



На місці пожежі працювали рятувальники 1-ї державної рятувально-пожежної частини Луцька.



Як повідомляли, вчора через пожежу на вулиці було відсутнє електропостачання. Власник будинку відмовився коментувати подробиці інциденту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час пожежі у селі Струмівка, що поблизу Луцька, повністю згорів один автомобіль, ще одне авто зазнало пошкоджень.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив речник Головного управління ДСНС України у Волинській областіЗ його слів, у вчорашній пожежі на вулиці Лисенка в Струмівці ніхто не постраждав. Однак внаслідок пожежі був знищений один автомобіль, ще один був пошкоджений. Також пожежа пошкодила гаражне оздоблення.На місці пожежі працювали рятувальники 1-ї державної рятувально-пожежної частини Луцька.Як повідомляли, вчора через пожежу на вулиці було відсутнє електропостачання. Власник будинку відмовився коментувати подробиці інциденту.

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