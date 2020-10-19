«Ягодин» та «Дорогуськ» хочуть з'єднати двома коліями

«Ягодин» та «Дорогуськ» хочуть з'єднати двома коліями
На прикордонному переході Ягодин-Дорогуськ хочуть ввести в експлуатацію дві додаткові колії 1520 мм.

Про це пише Центр транспортних стратегій з посиланням на Rail.insider.

Операційний директор ETC Terminal Адам Мойскі розповів, що за погодженням між PKP PLK та Міністерством сільського господарства Польщі станція Дорогуськ подаватиме заявки на отримання сертифікатів безпеки для двох колій 1520 мм.

"Наразі вони будуть трансформовані як буфер для потягів, відправлених до Дорогуська. Таким чином ми можемо стабілізувати поставки на наш термінал. Не потрібно чекати перевірок і формальностей на кордоні. Поїзд буде чекати розвантаження на запасних коліях PKP PLK і після звільнення місця на терміналі він поїде без очікування на кордоні", - уточнив Мойскі.

Менеджер з логістики ETC Terminal Андрій Дзюбенко пояснив важливість такого рішення: "Зараз у Дорогуську лише три колії, якими можуть в’їжджати і виїжджати потяги з України. А колія, як кажуть залізничники, поїзд робить. Нині обсяг запитів на всіх наземних переходах у 5–10 разів перевищує пропускну спроможність, через що утворюються вагонні черги і УЗ змушена вводити конвенції".

Ще один напрям, над яким працюють в ETC Terminal, - спрощення та пришвидшення митних процедур на прикордонних пунктах.

"Митні процедури тривають приблизно 12 годин, тільки після розмитнення поїзди доставляють на термінал. Тобто швидше завершення митних процедур розблокує в’їзд для наступного поїзда", - наголосив Дзюбенко.

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Теги: Ягодин, Дорогуськ, колії
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