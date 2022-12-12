Українським водіям, заблокованим на пункті «Дорогуськ – Ягодин», доставили їжу і ліки

Українським водіям, заблокованим на пункті «Дорогуськ – Ягодин», доставили їжу і ліки
Команда Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників роздали 2500 тисячі літрів води, 1200 обідів та необхідні медикаменти водіям, що заблоковані перед пунктом пропуску “Дорогуськ – Ягодин”.

Про це повідомляють у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Також вже 10 днів заблокованим водіям активно допомагає команда World Central Kitchen. За цей час команда роздала майже 14 тисяч гарячих обідів.
Українським водіям, заблокованим на пункті «Дорогуськ – Ягодин», доставили їжу і ліки

«Ягодин – Дорогуськ» – це найбільший вантажний пункт пропуску України. За добу, через з нього на в’їзд та виїзд може проїжджати по 680 вантажівок. Наразі, через блокаду кордону з польського боку, цей пункт пропуску перетинає кілька десятків вантажівок на добу. Окрім цього, з польського боку кордону у фізичній черзі очікують понад 800 вантажівок.

Минулого тижня у рамках роботи Штабу – продукти, вода та ліки були доставлені водіям, що тривалий час очікують перед пунктами пропуску “Корчова – Краківець” та “Рава-Руська – Гребенне”. Наразі кількість вантажівок у фізичній черзі з польського боку складає 700 та 600 транспортних засобів відповідно.

Водії та перевізники, що заблоковані на кордоні, можуть звернутись на цілодобову гарячу лінію Укртрансбезпека, повідомити про потреби та будь-які інші пов’язані питання за номером: +38-(067)-120-04-83.

Додаткові потреби можна вказати через форму:
https://bit.ly/47NapVX

Також, водії, що бажають евакуюватись до України, можуть заповнити форму за посиланням:
https://bit.ly/47lHSXT

Нагадаємо, минулого тижня Міністерство відновлення спільно з профільними асоціаціями та перевізниками створило Штаб допомоги українським водіям. Його ключова задача – забезпечити українських перевізників їжею, питною водою, медикаментами допоки не буде відновлена стабільна робота пунктів пропуску. Водночас, Міністерство ініціювало направлення моніторингових груп з боку Європейського Союзу на заблоковані пункти пропуску з метою фіксації реальної ситуації, що склалась на кордоні.

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Теги: кордон, блокування, Волинь, Дорогуськ, Ягодин
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