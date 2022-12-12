Українським водіям, заблокованим на пункті «Дорогуськ – Ягодин», доставили їжу і ліки

Команда Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників роздали 2500 тисячі літрів води, 1200 обідів та необхідні медикаменти водіям, що заблоковані перед пунктом пропуску “Дорогуськ – Ягодин”.Про це повідомляють у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.Також вже 10 днів заблокованим водіям активно допомагає команда World Central Kitchen. За цей час команда роздала майже 14 тисяч гарячих обідів.«Ягодин – Дорогуськ» – це найбільший вантажний пункт пропуску України. За добу, через з нього на в’їзд та виїзд може проїжджати по 680 вантажівок. Наразі, через блокаду кордону з польського боку, цей пункт пропуску перетинає кілька десятків вантажівок на добу. Окрім цього, з польського боку кордону у фізичній черзі очікують понад 800 вантажівок.Минулого тижня у рамках роботи Штабу – продукти, вода та ліки були доставлені водіям, що тривалий час очікують перед пунктами пропуску “Корчова – Краківець” та “Рава-Руська – Гребенне”. Наразі кількість вантажівок у фізичній черзі з польського боку складає 700 та 600 транспортних засобів відповідно.Водії та перевізники, що заблоковані на кордоні, можуть звернутись на цілодобову гарячу лінію Укртрансбезпека, повідомити про потреби та будь-які інші пов’язані питання за номером: +38-(067)-120-04-83.Додаткові потреби можна вказати через форму:https://bit.ly/47NapVXТакож, водії, що бажають евакуюватись до України, можуть заповнити форму за посиланням:https://bit.ly/47lHSXTНагадаємо, минулого тижня Міністерство відновлення спільно з профільними асоціаціями та перевізниками створило Штаб допомоги українським водіям. Його ключова задача – забезпечити українських перевізників їжею, питною водою, медикаментами допоки не буде відновлена стабільна робота пунктів пропуску. Водночас, Міністерство ініціювало направлення моніторингових груп з боку Європейського Союзу на заблоковані пункти пропуску з метою фіксації реальної ситуації, що склалась на кордоні.