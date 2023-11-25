На Запоріжжі загинув воїн з Волині Олександр Твердохліб
Сьогодні, 13:57
Берестечківську громаду сколихнула сумна звістка - за незалежність та територіальну цілісність України загинув воїн із Берестечка.
Про це повідомляють на сторінці Берестечківської громади.
Житель міста Берестечко, 54-річний Олександр Всеволодович Твердохліб загинув у Запорізькій області під час артилерійського обстрілу 25.11.2023 року.
У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.
Про всі деталі зустрічі та прощання із військовим повідомимо згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати.
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Про це повідомляють на сторінці Берестечківської громади.
Житель міста Берестечко, 54-річний Олександр Всеволодович Твердохліб загинув у Запорізькій області під час артилерійського обстрілу 25.11.2023 року.
У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.
Про всі деталі зустрічі та прощання із військовим повідомимо згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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