На Волині знайшли військового, який самовільно залишив частину
Сьогодні, 15:19
На Волині 56-річний військовослужбовець, якого протягом 2 днів розшукували рідні та поліцейські.
Про це повідомили у Володимирському районному відділі поліції.
26 листопада, близько 5-ї години ранку додому повернувся 56-річний мешканець Володимирського району, якого два дні розшукували працівники поліції.
Чоловік повернувся за місцем свого проживання, про що правоохоронців повідомили рідні, котрі і звертались раніше із заявою про безвісти зниклого родича.
Будь-яких протиправних дій щодо громадянина вчинено не було, обʼєктом злочину не став.
До пошуків залучали особовий склад Володимирського районного відділу поліції та військовослужбовців, а також інших небайдужих.
Як повідомляє ВСН, йдеться про 56-річного жителя с. Холопичі Миколу Шпачука, який самовільно залишив військову частину.
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Про це повідомили у Володимирському районному відділі поліції.
26 листопада, близько 5-ї години ранку додому повернувся 56-річний мешканець Володимирського району, якого два дні розшукували працівники поліції.
Чоловік повернувся за місцем свого проживання, про що правоохоронців повідомили рідні, котрі і звертались раніше із заявою про безвісти зниклого родича.
Будь-яких протиправних дій щодо громадянина вчинено не було, обʼєктом злочину не став.
До пошуків залучали особовий склад Володимирського районного відділу поліції та військовослужбовців, а також інших небайдужих.
Як повідомляє ВСН, йдеться про 56-річного жителя с. Холопичі Миколу Шпачука, який самовільно залишив військову частину.
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