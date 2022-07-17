На Волині знайшли військового, який самовільно залишив частину

На Волині знайшли військового, який самовільно залишив частину
На Волині 56-річний військовослужбовець, якого протягом 2 днів розшукували рідні та поліцейські.

Про це повідомили у Володимирському районному відділі поліції.

26 листопада, близько 5-ї години ранку додому повернувся 56-річний мешканець Володимирського району, якого два дні розшукували працівники поліції.

Чоловік повернувся за місцем свого проживання, про що правоохоронців повідомили рідні, котрі і звертались раніше із заявою про безвісти зниклого родича.

Будь-яких протиправних дій щодо громадянина вчинено не було, обʼєктом злочину не став.

До пошуків залучали особовий склад Володимирського районного відділу поліції та військовослужбовців, а також інших небайдужих.

Як повідомляє ВСН, йдеться про 56-річного жителя с. Холопичі Миколу Шпачука, який самовільно залишив військову частину.

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Теги: Волинь, розшук, Володимир
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