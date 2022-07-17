На Волині знайшли військового, який самовільно залишив частину





Про це повідомили у Володимирському районному відділі поліції.



26 листопада, близько 5-ї години ранку додому повернувся 56-річний мешканець Володимирського району, якого два дні розшукували працівники поліції.



Чоловік повернувся за місцем свого проживання, про що правоохоронців повідомили рідні, котрі і звертались раніше із заявою про безвісти зниклого родича.



Будь-яких протиправних дій щодо громадянина вчинено не було, обʼєктом злочину не став.



До пошуків залучали особовий склад Володимирського районного відділу поліції та військовослужбовців, а також інших небайдужих.



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