На Волині пенсіонер підпалив себе та помер від опіків, – соцмережі. ФОТО 18+
Сьогодні, 16:00
На Волині у місті Володимир чоловік пенсійного віку на одній з вулиць міста здійснив самопідпал.
Про це повідомляють у фейсбук-спільноті "Твій Володимир".
Трагедія сталася 25 листопада, близько 22:00 на одній із вулиць міста.
65-річний чоловік здійснив самопідпал.
"Від отриманих травм помер на місці. Після повідомлення від очевидців, на місце прибули спецслужби. Деталі інциденту встановлюються місцевою поліцією", - йдеться у дописі.
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Про це повідомляють у фейсбук-спільноті "Твій Володимир".
Трагедія сталася 25 листопада, близько 22:00 на одній із вулиць міста.
65-річний чоловік здійснив самопідпал.
"Від отриманих травм помер на місці. Після повідомлення від очевидців, на місце прибули спецслужби. Деталі інциденту встановлюються місцевою поліцією", - йдеться у дописі.
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