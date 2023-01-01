На Волині пенсіонер підпалив себе та помер від опіків, – соцмережі. ФОТО 18+





Про це повідомляють у фейсбук-спільноті "Твій Володимир".



Трагедія сталася 25 листопада, близько 22:00 на одній із вулиць міста.



65-річний чоловік здійснив самопідпал.



"Від отриманих травм помер на місці. Після повідомлення від очевидців, на місце прибули спецслужби. Деталі інциденту встановлюються місцевою поліцією", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині у місті Володимир чоловік пенсійного віку на одній з вулиць міста здійснив самопідпал.Про це повідомляють у фейсбук-спільноті "Твій Володимир".Трагедія сталася 25 листопада, близько 22:00 на одній із вулиць міста.65-річний чоловік здійснив самопідпал."Від отриманих травм помер на місці. Після повідомлення від очевидців, на місце прибули спецслужби. Деталі інциденту встановлюються місцевою поліцією", - йдеться у дописі.

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