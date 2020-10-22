У Луцьку завершили дослідження нововідкритих крипт костелу XV століття. ВІДЕО





Як розповів



Зі слів археолога, знайдена цегляна кладка вказує на те, що час заснування костелу — середина XV століття.



"Це так звана готична кладка, тобто чергування цеглин, які покладені прямо і на ребро, і з дуже товстим шаром вапнякового розчину. Це найдавніші елементи в цій споруді. Пізніші переходять до елементів XVI століття. І ще пізніше домуровано в новітній час", — зазначив Віктор Баюк.



Під час досліджень знайшли полив’яні кахлі, скляні посудини та керамічні вироби періоду XVI-XVIII століть. В одній із кімнат були кістки в перемішку з ґрунтом та цеглою.



Крипту використовували для індивідуальних поховань.



Чи є документи про те, хто був похований у костелі — історикам та священникам невідомо, каже вікарій Роман Власюк: "Тут в першу чергу ховали тих людей, які в суспільному публічному просторі чи діяльністю заслужили собі на таке місце поховання".



Археологічні дослідження тривали протягом п'яти місяців, здійснила їх Волинська археологічна експедиція, сказав керівник Віктор Баюк.



Довідково: Кафедральний Собор Святої Трійці у Луцьку збудований в межах Луцького Окольного замку луцьким єпископом Юрієм Фальчевським у 1545-1552 роках на місці попереднього деревяного храму, розібрали його після великої пожежі 1781 року. Об’єкт був величною спорудою у пізньосередньовічному Луцьку та мав титул "Матері костелів".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У нововідкритих криптах першого у Луцьку римо-католицького Кафедрального собору Святої Трійці XV століття офіційно завершили дослідження.Як розповів Суспільному керівник Волинської археологічної експедиції Віктор Баюк археологи розчистили вхід, дві більших та одну меншу кімнати, які за попередніми висновками науковців є завівтарними криптами костелу.Зі слів археолога, знайдена цегляна кладка вказує на те, що час заснування костелу — середина XV століття."Це так звана готична кладка, тобто чергування цеглин, які покладені прямо і на ребро, і з дуже товстим шаром вапнякового розчину. Це найдавніші елементи в цій споруді. Пізніші переходять до елементів XVI століття. І ще пізніше домуровано в новітній час", — зазначив Віктор Баюк.Під час досліджень знайшли полив’яні кахлі, скляні посудини та керамічні вироби періоду XVI-XVIII століть. В одній із кімнат були кістки в перемішку з ґрунтом та цеглою.Крипту використовували для індивідуальних поховань.Чи є документи про те, хто був похований у костелі — історикам та священникам невідомо, каже вікарій Роман Власюк: "Тут в першу чергу ховали тих людей, які в суспільному публічному просторі чи діяльністю заслужили собі на таке місце поховання".Археологічні дослідження тривали протягом п'яти місяців, здійснила їх Волинська археологічна експедиція, сказав керівник Віктор Баюк.Довідково: Кафедральний Собор Святої Трійці у Луцьку збудований в межах Луцького Окольного замку луцьким єпископом Юрієм Фальчевським у 1545-1552 роках на місці попереднього деревяного храму, розібрали його після великої пожежі 1781 року. Об’єкт був величною спорудою у пізньосередньовічному Луцьку та мав титул "Матері костелів".

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