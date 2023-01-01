На Одещині через заметіль заклади освіти працюватимуть дистанційно





Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Він закликав жителів регіону без зайвої потреби не відпускати дітей на вулицю, доки негода не вщухне, - пише



"У зв'язку з різким погіршенням погодних умов, піклуючись про збереження здоров’я дітей та належну організацію освітнього процесу, завтра, 27 листопада 2023 року, всі заклади освіти переходять на дистанційну форму навчання. Дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп", – йдеться у повідомленні.



Кіпер додав, що зміни у графіку роботи навчальних закладів поки запроваджено на один день. Однак у разі, якщо негода триватиме, дистанційне навчання можуть продовжити. Про те, як працюватимуть навчальні графіки далі, у Одеській ОВА обіцяють повідомити додатково.



"Закликаю без зайвої потреби та супроводу не відпускати дітей на вулицю. Будьте обережними!" – закликав жителів регіону Кіпер.



Нагадаємо, 26 листопада на Одещині стався сніжний апокаліпсис. Через сильну хуртовину трасу Одеса – Рені перекрито. Через негоду більше сотні населених пунктів залишился без світла, в Одесі штормовий вітер повалив дерева.



Станом на 15:00 рятувальники визволили зі снігового полону сто автівок, із них – п'ять швидких і п'ять автобусів.



У регіоні за перші кілька годин снігопаду сталося майже пів сотні ДТП.



Тим часом в Україні оголосили штормове попередження, йдуть снігопади й ожеледиця. 26-27 листопада, за прогнозами синоптиків, найгірша погода спостерігатиметься у Київській, Чернігівській, Черкаській та Одеській областях. Там очікуються сильні снігопади.



Разом з тим, у Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях синоптики прогнозують сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь.



Також варто очікувати приросту снігового покриву до 20-30 см, місцями 40-50 см.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Одесі та області через різке погіршення погодних умов усі заклади освіти переведено на дистанційну форму навчання. Школи та дитсадки 27 листопада працюватимуть у режимі чергових груп, якщо хуртовина не відступить, дистанційний режим може бути продовжено.Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації. Він закликав жителів регіону без зайвої потреби не відпускати дітей на вулицю, доки негода не вщухне, - пише Obozrevatel "У зв'язку з різким погіршенням погодних умов, піклуючись про збереження здоров’я дітей та належну організацію освітнього процесу, завтра, 27 листопада 2023 року, всі заклади освіти переходять на дистанційну форму навчання. Дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп", – йдеться у повідомленні.Кіпер додав, що зміни у графіку роботи навчальних закладів поки запроваджено на один день. Однак у разі, якщо негода триватиме, дистанційне навчання можуть продовжити. Про те, як працюватимуть навчальні графіки далі, у Одеській ОВА обіцяють повідомити додатково."Закликаю без зайвої потреби та супроводу не відпускати дітей на вулицю. Будьте обережними!" – закликав жителів регіону Кіпер.Нагадаємо, 26 листопада на Одещині стався сніжний апокаліпсис. Через сильну хуртовину трасу Одеса – Рені перекрито. Через негоду більше сотні населених пунктів залишился без світла, в Одесі штормовий вітер повалив дерева.Станом на 15:00 рятувальники визволили зі снігового полону сто автівок, із них – п'ять швидких і п'ять автобусів.У регіоні за перші кілька годин снігопаду сталося майже пів сотні ДТП.Тим часом в Україні оголосили штормове попередження, йдуть снігопади й ожеледиця. 26-27 листопада, за прогнозами синоптиків, найгірша погода спостерігатиметься у Київській, Чернігівській, Черкаській та Одеській областях. Там очікуються сильні снігопади.Разом з тим, у Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях синоптики прогнозують сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь.Також варто очікувати приросту снігового покриву до 20-30 см, місцями 40-50 см.

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