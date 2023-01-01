Погода у Луцьку та Волинській області на понеділок, 27 листопада
Сьогодні, 20:00
Погода у Луцьку буде похмурою, небо лише ненадовго позбавиться хмар, але ввечері вони його знову затягнуть.
Про це повідомляє Sinoptik.
Нічний сніг вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології у Луцьку цілий день буде хмарно з проясненнями. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° морозу.
На території області буде хмарно з проясненнями. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Нічний сніг вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології у Луцьку цілий день буде хмарно з проясненнями. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° морозу.
На території області буде хмарно з проясненнями. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.
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