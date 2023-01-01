Обірвалося життя відомого волинського скульптора

Обірвалося життя відомого волинського скульптора
26-го листопада перестало битися серце відомого володимирського скульптора Олега Дубенчука.

Відомо, що помер Олег Дубинчук у віці 67 років у себе вдома, інформує Буг.

Він був відомим у Володимирі та й за його межами своїми “золотими руками”, якими творив скульптури, різьбленими із дерева. Перехожі часто зупинялися біля його неймовірного будинку на вулиці Драгоманова, який знадвору виглядає, ніби музей, і давно став окрасою міста. Найрізноманітніші скульптури його авторства збиралися тут десятками років.

Смерть Олега Дубенчука – непоправна втрата для Володимира та й України загалом. Про чин похорону повідомимо згодом.


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Теги: смерть, скульптор
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