Обірвалося життя відомого волинського скульптора

Олега Дубенчука.



Відомо, що помер Олег Дубинчук у віці 67 років у себе вдома, інформує



Він був відомим у Володимирі та й за його межами своїми “золотими руками”, якими творив скульптури, різьбленими із дерева. Перехожі часто зупинялися біля його неймовірного будинку на вулиці Драгоманова, який знадвору виглядає, ніби музей, і давно став окрасою міста. Найрізноманітніші скульптури його авторства збиралися тут десятками років.



Смерть Олега Дубенчука – непоправна втрата для Володимира та й України загалом. Про чин похорону повідомимо згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 26-го листопада перестало битися серце відомого володимирського скульптораВідомо, що помер Олег Дубинчук у віці 67 років у себе вдома, інформує Буг Він був відомим у Володимирі та й за його межами своїми “золотими руками”, якими творив скульптури, різьбленими із дерева. Перехожі часто зупинялися біля його неймовірного будинку на вулиці Драгоманова, який знадвору виглядає, ніби музей, і давно став окрасою міста. Найрізноманітніші скульптури його авторства збиралися тут десятками років.Смерть Олега Дубенчука – непоправна втрата для Володимира та й України загалом. Про чин похорону повідомимо згодом.

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