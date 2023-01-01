Обірвалося життя відомого волинського скульптора
Сьогодні, 21:35
26-го листопада перестало битися серце відомого володимирського скульптора Олега Дубенчука.
Відомо, що помер Олег Дубинчук у віці 67 років у себе вдома, інформує Буг.
Він був відомим у Володимирі та й за його межами своїми “золотими руками”, якими творив скульптури, різьбленими із дерева. Перехожі часто зупинялися біля його неймовірного будинку на вулиці Драгоманова, який знадвору виглядає, ніби музей, і давно став окрасою міста. Найрізноманітніші скульптури його авторства збиралися тут десятками років.
Смерть Олега Дубенчука – непоправна втрата для Володимира та й України загалом. Про чин похорону повідомимо згодом.
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Відомо, що помер Олег Дубинчук у віці 67 років у себе вдома, інформує Буг.
Він був відомим у Володимирі та й за його межами своїми “золотими руками”, якими творив скульптури, різьбленими із дерева. Перехожі часто зупинялися біля його неймовірного будинку на вулиці Драгоманова, який знадвору виглядає, ніби музей, і давно став окрасою міста. Найрізноманітніші скульптури його авторства збиралися тут десятками років.
Смерть Олега Дубенчука – непоправна втрата для Володимира та й України загалом. Про чин похорону повідомимо згодом.
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