Зірковий прайс: за скільки співака з Луцька Монатіка можна запросити на Новий рік

Зірковий прайс: за скільки співака з Луцька Монатіка можна запросити на Новий рік
У мережі розповіли, за скільки можна зустріти Новий рік із відомим співаком з Луцька Дмитром Монатіком.

Відео із розцінками на виступи українських артистів на Новий рік опублікувала блогерка Уляна Шуба у тік-тоці, пише ВСН.

Зустріти Новий рік з Дмитром Монатіком можна за 70 тисяч доларів. До прикладу, Новий рік з Наталею Могилевською коштуватиме 30 тисяч доларів. Студія Квартал 95 зустріне Новий рік з вами за 50 тисяч доларів. Макс Барських за свою компанію бере 100 тисяч доларів.

Зазначимо, на сайті івент-агенства «Prime Event» можна замовити виступ Монатіка - за 45 хвилин виступу вам доведеться заплатити 35 тисяч євро. Проте за виступ на Новий рік доведеться викласти більше суму.

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Теги: Новий рік, концерти, зірки
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