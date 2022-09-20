На Камінь-Каширщині браконьєр потрапив у фотопастку





Сталося це сьогодні у мисливських угіддях філії «Камінь-Каширське лісове господарство», інформує Поліський лісовий офіс.



«Факт браконьєрства встигли попередити. Працівники лісової охорони зреагували на повідомлення системи відеоспостереження та оперативно прибули на місце.Повідомили також поліцію», – йдеться у дописі.



Усі матеріали про правопорушення зібрано та передано в правоохоронні органи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Камінь-Каширщині фотопастка зафіксувала браконьєра. Особу порушника встановили й притягнуть до відповідальності.Сталося це сьогодні у мисливських угіддях філії «Камінь-Каширське лісове господарство», інформує Поліський лісовий офіс.«Факт браконьєрства встигли попередити. Працівники лісової охорони зреагували на повідомлення системи відеоспостереження та оперативно прибули на місце.Повідомили також поліцію», – йдеться у дописі.Усі матеріали про правопорушення зібрано та передано в правоохоронні органи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію