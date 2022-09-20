На Камінь-Каширщині браконьєр потрапив у фотопастку

На Камінь-Каширщині браконьєр потрапив у фотопастку
На Камінь-Каширщині фотопастка зафіксувала браконьєра. Особу порушника встановили й притягнуть до відповідальності.

Сталося це сьогодні у мисливських угіддях філії «Камінь-Каширське лісове господарство», інформує Поліський лісовий офіс.

«Факт браконьєрства встигли попередити. Працівники лісової охорони зреагували на повідомлення системи відеоспостереження та оперативно прибули на місце.Повідомили також поліцію», – йдеться у дописі.

Усі матеріали про правопорушення зібрано та передано в правоохоронні органи.

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Теги: фотопастка, браконьєр
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