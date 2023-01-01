27 листопада на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні день народження відзначає волинська актриса Світлана Органіста (на фото).
27 листопада іменини святкують ті, кого нарекли Олексій, Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Іван, Микола, Роман, Сергій, Федір, Яків.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, миру, радості й достатку.
На Волині цього дня у 2007 році неподалік від Луцького підшипникового освятили новий храм на честь пророка Божого Іллі.
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27 листопада іменини святкують ті, кого нарекли Олексій, Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Іван, Микола, Роман, Сергій, Федір, Яків.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, миру, радості й достатку.
На Волині цього дня у 2007 році неподалік від Луцького підшипникового освятили новий храм на честь пророка Божого Іллі.
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