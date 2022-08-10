Волинський держархів оцифрував ще 81 справу: історія маслозаводу Цуперфайнів і його власників

Волинський держархів оцифрував ще 81 справу: історія маслозаводу Цуперфайнів і його власників
У Державному архіві Волинської області оприлюднили справи щодо 80 репресованих громадян із фонду КДБ за 1939-1992 роки. Усього — 81 архівна справа.

Як повідомили в обласному архіві, в оцифрованих справах міститься 3 978 аркушів: ордери на обшуки, постанови про арешти, протоколи допитів, анкети арештованих, деталі справ тощо.

Суспільне вивчило історії двох справ.

Брати Цуперфайн — власники маслозаводу, які стали арештантами радянської влади

Серед оцифрованих справ — документи щодо двох рідних братів, євреїв за національністю із польським громадянством, котрі жили по сусідству на одній вулиці в місті Ковелі. До приходу Червоної армії Цуперфайн Нояк-Шмуль Абрамович 1884 року народження та Цуперфайн Шмуль-Арон Абрамович 1889 року народження були власниками великого маслозаводу, де працювали 50-60 працівників, а також володіли рафінерією.

Волинський держархів оцифрував ще 81 справу: історія маслозаводу Цуперфайнів і його власників

Брати Цуперфайн отримали завод за правом спадщини від свого батька у 1934 році, й на той момент обом було 45 і 41 рік. Старший брат був технічним директором, менший — спеціалістом.

Як свідчать дані протоколу допиту, чистий дохід від справи в рік складав до 100 тисяч злотих, 1939-го оборот заводу становив 2 млн злотих. Маслобійню братів у 1939 році націоналізували та передали під управління в Ковель під контроль радянської влади.
Волинський держархів оцифрував ще 81 справу: історія маслозаводу Цуперфайнів і його власників


11 квітня 1940 року НКВД СССР арештував Цуперфайнів через соціальне становище та статки, звинувативши їх експлуатації найманих працівників та сфабрикувавши матеріали їхніх справ.

24 травня 1941 року братів відправили в виправний трудовий табір: кожного на п'ять років. Подальша доля чоловіків невідома.
Волинський держархів оцифрував ще 81 справу: історія маслозаводу Цуперфайнів і його власників


Загалом в обласному архіві оприлюднили вже 2 481 архівну кримінальну справу. З усіма цифровими документами можна ознайомитися за посиланням.

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Теги: репресовані, радянська влада
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