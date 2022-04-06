Як на Волині виготовляють килими: подробиці від господинь





Початок ткацького сезону у Малій Глуші інформує



Про особливості ткацької справи розповіли місцеві жительки Ніна Лесик та Олена Михальчук. З їхніх слів, ткацький сезон у селі починається у листопаді та триває до Великодня. Перед початком роботи жінки готують ткацький станок.



«Часник посадяний, цибуля посадяна, всьо накрито. Можна починати роботу», — каже Ніна Лесик.



Олена Михальчук снує біля хліва нитки. Жінці 74 роки. Каже, що ткацтвом вона займається скільки себе пам'ятає.



Потім нитки несуть до хати, де стоїть верстат. Йому, говорить жінка, понад 200 років, їй він дістався у спадок від прадіда.



Основу для ткання ткалі роблять з кольорових стрічок, які вирізають з непотрібної тканини, а сам процес супроводжується піснеспівом.



Торік Олена Михальчук наткала орієнтовно сотню метрів килимових доріжок, а її сестра Лідія продає їх на місцевому ринку. Каже: раніше Олена не встигала ткати, доріжки розбирали, а нині війна внесла свої корективи.



Ткання триватиме до Великодня. Перед святом верстати складають і ховають до пізньої осені, до завершення усіх польових робіт, каже Ніна Лесик. З її слів, у їхньому селі десятки жінок досі тчуть килими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Мала Глуша Камінь-Каширського району на Волині в кожній старій хаті є ткацький станок. Коли закінчуються польові роботи, жінки сідають за станки.Початок ткацького сезону у Малій Глуші інформує Суспільне Про особливості ткацької справи розповіли місцеві жителькита. З їхніх слів, ткацький сезон у селі починається у листопаді та триває до Великодня. Перед початком роботи жінки готують ткацький станок.«Часник посадяний, цибуля посадяна, всьо накрито. Можна починати роботу», — каже Ніна Лесик.Олена Михальчук снує біля хліва нитки. Жінці 74 роки. Каже, що ткацтвом вона займається скільки себе пам'ятає.Потім нитки несуть до хати, де стоїть верстат. Йому, говорить жінка, понад 200 років, їй він дістався у спадок від прадіда.Основу для ткання ткалі роблять з кольорових стрічок, які вирізають з непотрібної тканини, а сам процес супроводжується піснеспівом.Торік Олена Михальчук наткала орієнтовно сотню метрів килимових доріжок, а її сестрапродає їх на місцевому ринку. Каже: раніше Олена не встигала ткати, доріжки розбирали, а нині війна внесла свої корективи.Ткання триватиме до Великодня. Перед святом верстати складають і ховають до пізньої осені, до завершення усіх польових робіт, каже Ніна Лесик. З її слів, у їхньому селі десятки жінок досі тчуть килими.

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