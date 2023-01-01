На Херсонському напрямку ЗСУ утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, – Генштаб

Протягом минулої доби відбулося 63 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав одного ракетного та 34 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Авіаційних ударів зазнали: Середина-Буда Сумської області; Спірне, Богданівка, Кліщіївка, Торецьк, Північне, Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області.Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області, де Сили оборони відбили сім атак.На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Серебрянського лісництва, успіху не мав.На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та східніше Північного Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, південніше Новокалинового, Сєверного, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де сили оборони відбили 30 атак.На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії у районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Сили оборони відбили сім атак.На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. На Запорізькому напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії західніше Вербового Запорізької області.Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку наші захисники надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника.Нагадаємо, про те, що Сили оборони, зокрема морська піхота, закріпилися на плацдармах лівого берега Дніпра, стало відомо 17 листопада. Армія України прагне максимально відсунути ворога, аби убезпечити від постійних обстрілів цивільних.