Не міг залишити саму матір: на Волині судили чоловіка за відмову йти на фронт

Не міг залишити саму матір: на Волині судили чоловіка за відмову йти на фронт
Рік умовного покарання отримав волинянин, який відмовився отримувати повістку про призов на військову службу. Чоловік це пояснив тим, що його брата мобілізували, тому він єдиний, хто може доглядати за матір'ю.

Про це йдеться у вироку Любешівського районного суду, інформує ІА Волинські новини.

З матеріалів справи відомо, що Василь М. визнаний військово-лікарською комісією придатним до військової служби. 27 червня в центрі комплектування та соціальної підтримки він відмовився від отримання бойової повістки про призов на військову службу під час мобілізації.

6 травня Василь М. не з'явився до пункту збору на відправлення у складі команди до військової частини для проходження служби.

Волинянин під час розгляду справи визнав свою вину. Він повідомив суду, що відмовився отримувати повітку, бо переживав за матір, її стан здоров'я, не міг залишити її одну, бо його рідний брат мобілізований.

Представники Феміди призначили ухилянту покарання у виді трьох років позбавлення волі, яке замінили на рік умовного терміну.

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Теги: повістка, суд
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