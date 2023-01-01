На Кіровоградщині мати військового померла, дізнавшись про смерть сина





Про це передає Світловодська міська територіальна громада.



Валерія Василенка мобілізували 11 березня 2022 року. 47-річний головний сержант служив на посаді командира відділення мінометного взводу.



22 листопада 2023 року захисник помер від гострої серцево-судинної недостатності.



"А 24 листопада 2023 року зупинилося серце матері Анастасії Іванівни Тодосієнко, не витримавши скорботи за сином", – йдеться в повідомленні.



Поховали захисника на місцевому кладовищі, одночасно разом із матір’ю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Світловодську Кіровоградської області мати військового померла, дізнавшись про смерть сина.Про це передає Світловодська міська територіальна громада.мобілізували 11 березня 2022 року. 47-річний головний сержант служив на посаді командира відділення мінометного взводу.22 листопада 2023 року захисник помер від гострої серцево-судинної недостатності."А 24 листопада 2023 року зупинилося серце матері, не витримавши скорботи за сином", – йдеться в повідомленні.Поховали захисника на місцевому кладовищі, одночасно разом із матір’ю.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію