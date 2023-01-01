На Кіровоградщині мати військового померла, дізнавшись про смерть сина

На Кіровоградщині мати військового померла, дізнавшись про смерть сина
У Світловодську Кіровоградської області мати військового померла, дізнавшись про смерть сина.

Про це передає Світловодська міська територіальна громада.

Валерія Василенка мобілізували 11 березня 2022 року. 47-річний головний сержант служив на посаді командира відділення мінометного взводу.

22 листопада 2023 року захисник помер від гострої серцево-судинної недостатності.

"А 24 листопада 2023 року зупинилося серце матері Анастасії Іванівни Тодосієнко, не витримавши скорботи за сином", – йдеться в повідомленні.

Поховали захисника на місцевому кладовищі, одночасно разом із матір’ю.

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Теги: Смерть Героя, війна з росією, померла матір
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