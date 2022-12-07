Нардеп Микола Тищенко розлучається з дружиною

Микола Тищенко розлучається. Зірковий ресторатор та народний депутат, виявляється розриває шлюб з молодою дружиною Аллою Барановською.



14 листопада народний депутат Микола Тищенко та його молода дружина Алла Барановська подали заяву про розірвання свого шлюбу. Через шість днів, 20 листопада, Оболонський районний суд Києва розпочав провадження з цього приводу, інформує



Цікавою особливістю цієї історії є можливість того, що вже колишня дружина політика може забрати заклади харчування, які плекав її екс-обранець. Вся справа в тому, що перед тим, як ресторатор вирішив приєднатися до політики, частину свого бізнесу він переоформив на ім’я своєї коханої.



Цей хід може стати важливим фактором у розподілі спільного майна після розлучення. Якщо ресторани вже належать Аллі Барановській, то вони можуть залишитися в її власності після завершення судового процесу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! розлучається. Зірковий ресторатор та народний депутат, виявляється розриває шлюб з молодою дружиною14 листопада народний депутат Микола Тищенко та його молода дружина Алла Барановська подали заяву про розірвання свого шлюбу. Через шість днів, 20 листопада, Оболонський районний суд Києва розпочав провадження з цього приводу, інформує Womanlife Цікавою особливістю цієї історії є можливість того, що вже колишня дружина політика може забрати заклади харчування, які плекав її екс-обранець. Вся справа в тому, що перед тим, як ресторатор вирішив приєднатися до політики, частину свого бізнесу він переоформив на ім’я своєї коханої.Цей хід може стати важливим фактором у розподілі спільного майна після розлучення. Якщо ресторани вже належать Аллі Барановській, то вони можуть залишитися в її власності після завершення судового процесу.

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