Курс валют у Луцьку 27 листопада

Курс валют у Луцьку 27 листопада
27 листопада готівковий курс долара становить 37.33, продають його за 37.68.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.56, а продають за 41.09.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.10, а продають за 9.35.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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