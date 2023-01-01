Курс валют у Луцьку 27 листопада
Сьогодні, 09:15
27 листопада готівковий курс долара становить 37.33, продають його за 37.68.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.56, а продають за 41.09.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.10, а продають за 9.35.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.56, а продають за 41.09.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.10, а продають за 9.35.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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