«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Павло Луценко, якого понад 9 місяців вважали зниклим безвісти

Павло Луценко, якого понад 9 місяців вважали зниклим безвісти.



Про це



"Тіло загиблого військовослужбовця Павла Луценка зустрічаємо орієнтовно о 10.30 в Ківерцях по вул. Пилипа Орлика.



Далі траурний кортеж прямуватиме в село Тростянець до рідної домівки (вул. Волі 1).



11.00 - молитва біля кафе "Сяйво" с. Тростянець.



11.30 - піша хода прямуватиме до Свято-Троїцького храму", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що поховають Героя Павла Луценка на кладовищі с. Тростянець.



"Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь нашого Захисника", - наголошують у громаді.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 27 листопада, додому в село Тростянець востаннє повертається Герой, якого понад 9 місяців вважали зниклим безвісти.Про це повідомили у Ківерцівській громаді."Тілозустрічаємо орієнтовно о 10.30 в Ківерцях по вул. Пилипа Орлика.Далі траурний кортеж прямуватиме в село Тростянець до рідної домівки (вул. Волі 1).11.00 - молитва біля кафе "Сяйво" с. Тростянець.11.30 - піша хода прямуватиме до Свято-Троїцького храму", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що поховають Героя Павла Луценка на кладовищі с. Тростянець."Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь нашого Захисника", - наголошують у громаді.

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