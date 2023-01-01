«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Павло Луценко, якого понад 9 місяців вважали зниклим безвісти
Сьогодні, 09:40
Сьогодні, 27 листопада, додому в село Тростянець востаннє повертається Герой Павло Луценко, якого понад 9 місяців вважали зниклим безвісти.
Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
"Тіло загиблого військовослужбовця Павла Луценка зустрічаємо орієнтовно о 10.30 в Ківерцях по вул. Пилипа Орлика.
Далі траурний кортеж прямуватиме в село Тростянець до рідної домівки (вул. Волі 1).
11.00 - молитва біля кафе "Сяйво" с. Тростянець.
11.30 - піша хода прямуватиме до Свято-Троїцького храму", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поховають Героя Павла Луценка на кладовищі с. Тростянець.
"Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь нашого Захисника", - наголошують у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
"Тіло загиблого військовослужбовця Павла Луценка зустрічаємо орієнтовно о 10.30 в Ківерцях по вул. Пилипа Орлика.
Далі траурний кортеж прямуватиме в село Тростянець до рідної домівки (вул. Волі 1).
11.00 - молитва біля кафе "Сяйво" с. Тростянець.
11.30 - піша хода прямуватиме до Свято-Троїцького храму", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поховають Героя Павла Луценка на кладовищі с. Тростянець.
"Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь нашого Захисника", - наголошують у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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