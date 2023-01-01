«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Павло Луценко, якого понад 9 місяців вважали зниклим безвісти

«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Павло Луценко, якого понад 9 місяців вважали зниклим безвісти
Сьогодні, 27 листопада, додому в село Тростянець востаннє повертається Герой Павло Луценко, якого понад 9 місяців вважали зниклим безвісти.

Про це повідомили у Ківерцівській громаді.

"Тіло загиблого військовослужбовця Павла Луценка зустрічаємо орієнтовно о 10.30 в Ківерцях по вул. Пилипа Орлика.

Далі траурний кортеж прямуватиме в село Тростянець до рідної домівки (вул. Волі 1).

11.00 - молитва біля кафе "Сяйво" с. Тростянець.

11.30 - піша хода прямуватиме до Свято-Троїцького храму", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поховають Героя Павла Луценка на кладовищі с. Тростянець.

"Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь нашого Захисника", - наголошують у громаді.
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Павло Луценко, якого понад 9 місяців вважали зниклим безвісти

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Важко перемкнути важіль з воїна та вбивці у чоловіка та батька»: досвід ветерана армії США
Керівники медзакладів на Волині наживалися на «відкатах»
Як дрони змогли долетіти до Волині: роз’яснення
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ДБР завершило розслідування авіатрощі у Броварах, де загинуло керівництво МВС
Сьогодні, 09:50
«Важко перемкнути важіль з воїна та вбивці у чоловіка та батька»: досвід ветерана армії США
Сьогодні, 09:42
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Павло Луценко, якого понад 9 місяців вважали зниклим безвісти
Сьогодні, 09:40
Росія втратила минулої доби ще 750 окупантів
Сьогодні, 09:30
Курс валют у Луцьку 27 листопада
Сьогодні, 09:15
Схожі новини
На Волині попрощалися з Героєм Василем Струцюком На Волині попрощалися з Героєм Василем Струцюком
26 листопад, 08:20
На Волині попрощалися з Героєм Сергієм Бубало На Волині попрощалися з Героєм Сергієм Бубало
26 листопад, 03:12
На війні загинув Герой з Волині, бойовий медик Валентин Васильковський На війні загинув Герой з Волині, бойовий медик Валентин Васильковський
25 листопад, 21:22
На лівобережжі Херсонщини у стрілецькому бою загинув Герой з Волині Андрій Віднік На лівобережжі Херсонщини у стрілецькому бою загинув Герой з Волині Андрій Віднік
25 листопад, 20:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На кордоні із Польщею можуть заблокувати ще два пункти пропуску
Сьогодні, 10:23
 0
У поліції з'ясовують, як пенсіонер у Володимирі підпалив себе та загинув
Сьогодні, 10:13
 0
Українські дороги засипає снігом: на 14 шляхах перекрили рух, замети сягають до двох метрів
Сьогодні, 10:00
 0
ДБР завершило розслідування авіатрощі у Броварах, де загинуло керівництво МВС
Сьогодні, 09:50
 0
«Важко перемкнути важіль з воїна та вбивці у чоловіка та батька»: досвід ветерана армії США
Сьогодні, 09:42
 0
Медіа
відео
1/8