Понад 9 місяців вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель 51-річного Героя з Волині Павла Луценка

Понад 9 місяців вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель 51-річного Героя з Волині Павла Луценка
51-річний військовий з села Тростянець Ківерцівської громади Луценко Павло Васильович вважався зниклим безвісти з 1 лютого 2023 року, поблизу м.Бахмут Донецької області.

Про це повідомили у Ківерцівській громаді.

"На жаль, сьогодні, 23 листопада, підтвердилось найгірше. Захищаючи рідну Україну, під час виконання бойового завдання загинув Луценко Павло Васильович, 1972 року народження. Він був щирим, порядним, добрим, чуйним та справжнім, вірним товаришем і побратимом.
Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким воїна. Нехай добрий, світлий спомин про Героя Павла назавжди залишиться в пам'яті рідних, колег та усіх хто його знав", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зустріч тіла загиблого військовослужбовця відбудеться 27 листопада орієнтовно о 11.00 год.
Понад 9 місяців вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель 51-річного Героя з Волині Павла Луценка

Заупокійну панахиду відслужать у Тростянецькому Свято-Троїцькому храмі.

Поховають загиблого Героя на кладовищі в с.Тростянець.

"Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню дорогу нашого Захисника Павла Луценка", - наголошують у громаді.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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