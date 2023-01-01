Суд відправив за ґрати збувача наркотиків на Волині

Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави 214 720 гривень – для збувала наркотиків.Про це повідомляє Володимирський районний відділ поліції у фейсбуці.У Благодатному працівники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП спільно з поліцейськими Нововолинська провели санкціоновані обшуки за місцем проживання та в транспортному засобі 40-річного підозрюваного.Виявлено й вилучено психотропну речовину альфа «PVP», лампи та трубки з нашаруваннями, мобільний телефон, банківські картки та інші речові докази, що свідчать про причетність до незаконної діяльності.Його дохід від незаконної діяльності становив більше 20 тисяч гривень на місяць.Тепер протиправний «бізнес» на території Нововолинська поліцейські припинили.У Нововолинську слідчі оголосили підозру збувачеві наркотиків. Йдеться про незаконне зберігання та збут наркотичних засобів і психотропних речовин.Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.