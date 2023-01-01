Служба зайнятості цьогоріч на Волині знайшла роботу для півсотні ветеранів





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Директорка обласного центру зайнятості Алла Куцин розповіла, усього від початку року до них звернулися 302 ветерани.



Також безробітним учасникам бойових дій пропонують навчання. Зі слів Алли Куцин, цього року його пройшли десять ветеранів. Двоє із них здобули робітничі професії — водій тролейбуса та оператор котельні.



"Ще семеро осіб підвищували кваліфікацію на короткотермінових курсах за напрямками для працівників котелень. Також одна людина підвищувала кваліфікацію шляхом стажування у роботодавця на посаді продавець-консультант", — зазначила керівниця Волинського обласного центру зайнятості.



Окрім того, учасники бойових дій отримали 16 ваучерів на навчання і опанування нової професії чи спеціальності. Таке навчання фінансує Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.



Зі слів Алли Куцин, ще дев'ять учасників бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни подали заявки на здобуття профосвіти.



"Наразі в Україні діє вісім таких центрів освіти: у Дніпрі, Полтаві, Харкові, Одесі, Львові, Рівному, Сумах та Івано-Франківську. У цих закладах можна пройти навчання за 365-ма освітніми програмами та здобути 95 професій", – додала Алла Куцин.



При навчанні ветерани отримують компенсацію витрат на проїзд, проживання та медогляд. Також компенсація виплачується тим, хто супроводжує людину з інвалідністю внаслідок війни I групи. Таке навчання може бути на денній, вечірній та дистанційній формі, а також у форматі дуальної освіти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Центри зайнятості на Волині протягом десяти місяців цього року змогли офіційно працевлаштувати 56 ветеранів.Про це пише Суспільне Директорка обласного центру зайнятостірозповіла, усього від початку року до них звернулися 302 ветерани.Також безробітним учасникам бойових дій пропонують навчання. Зі слів Алли Куцин, цього року його пройшли десять ветеранів. Двоє із них здобули робітничі професії — водій тролейбуса та оператор котельні."Ще семеро осіб підвищували кваліфікацію на короткотермінових курсах за напрямками для працівників котелень. Також одна людина підвищувала кваліфікацію шляхом стажування у роботодавця на посаді продавець-консультант", — зазначила керівниця Волинського обласного центру зайнятості.Окрім того, учасники бойових дій отримали 16 ваучерів на навчання ічи спеціальності. Таке навчання фінансує Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.Зі слів Алли Куцин, ще дев'ять учасників бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни подали заявки на здобуття профосвіти."Наразі в Україні діє вісім таких центрів освіти: у Дніпрі, Полтаві, Харкові, Одесі, Львові, Рівному, Сумах та Івано-Франківську. У цих закладах можна пройти навчання за 365-ма освітніми програмами та здобути 95 професій", – додала Алла Куцин.При навчанні ветерани отримують компенсацію витрат на проїзд, проживання та медогляд. Також компенсація виплачується тим, хто супроводжує людину з інвалідністю внаслідок війни I групи. Таке навчання може бути на денній, вечірній та дистанційній формі, а також у форматі дуальної освіти.

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