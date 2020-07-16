До 50 тисяч гривень на місяць: рейтинг найбільш оплачуваних вакансій на Волині





Найбільше роботодавці готові платити водіям.



Як розповіла Оксана Меріда, загалом волинянам зараз доступні 4 528 вакансій.



Які вакансії зараз найбільш оплачувані на Волині



- Водію міжнародних перевезень пасажирів у сфері туристичних послуг готові платити 50 тисяч гривень у місяць;

- Водію-далекобійнику на міжнародних перевезеннях пропонують зарплату у 45 тисяч гривень щомісяця;

- Токарям 5-6 розряду пропонують зарплату — 32 477 тисяч гривень;

- Лікар-стоматолог — 30 тисяч гривень;

- Головний інженер — 29 728 тисяч гривень;

- Водій-навантажувача — 26 тисяч гривень;

- Водій (перевезення палива по Україні) — 25 тисяч гривень;

- Головний бухгалтер — 25 тисяч гривень;

- Комплектувальник проводів — 22 760 гривень;

- Керуючий магазином — 22 тисячі гривень.



За даними обласного центру зайнятості, у статусі безробітного на обліку перебувають 2 221 людина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському центрі зайнятості оприлюднили рейтинг найбільш оплачуваних вакансій, які доступні станом на 14 листопада.Найбільше роботодавці готові платити водіям.Як розповіла Суспільному начальниця управління реалізації політики зайнятості Волинського центру зайнятості, загалом волинянам зараз доступні 4 528 вакансій.Які вакансії зараз найбільш оплачувані на Волині- Водію міжнародних перевезень пасажирів у сфері туристичних послуг готові платити 50 тисяч гривень у місяць;- Водію-далекобійнику на міжнародних перевезеннях пропонують зарплату у 45 тисяч гривень щомісяця;- Токарям 5-6 розряду пропонують зарплату — 32 477 тисяч гривень;- Лікар-стоматолог — 30 тисяч гривень;- Головний інженер — 29 728 тисяч гривень;- Водій-навантажувача — 26 тисяч гривень;- Водій (перевезення палива по Україні) — 25 тисяч гривень;- Головний бухгалтер — 25 тисяч гривень;- Комплектувальник проводів — 22 760 гривень;- Керуючий магазином — 22 тисячі гривень.За даними обласного центру зайнятості, у статусі безробітного на обліку перебувають 2 221 людина.

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