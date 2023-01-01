На Волині у московського патріархату хочуть забрати право користування собором

На Волині у московського патріархату хочуть забрати право користування собором
Волинська облрада хоче забрати в УПЦ МП право користування Свято-Успенським собором у місті Володимир.

Про це стало відомо під час засідання комісії Волинської облради з питань законності та депутатської діяльності під голосуванням Анатолія Вітіва, – пише Волинь UA.

Наразі православна церква московського патріархату в Україні використовує Свято-Успенський собор у місті Володимир. При чому оренда храму погоджена до 2069 року. Цей собор є пам’яткою архітектури XII – XVII століть.

Волинська обласна рада має намір звернутись до уряду щодо недопустимості продовження договору про користування храмом з боку УПЦ МП.

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Теги: собор, УПЦ МП, оренда, Волиньрада
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