Завдали збитків на 500 тисяч гривень: на Світязі піймали рибалок-браконьєрів

Завдали збитків на 500 тисяч гривень: на Світязі піймали рибалок-браконьєрів
На Світязі спіймали браконьєрів, які ловили рибу з човнів за допомогою сіток.

Про це повідомили у Шацькому національному природному парку.

«На озері Світязь, під час чергового рейду, працівники державної служби охорони Шацького НПП, спіймали браконьєрів, які здійснювали вилов водних живих біоресурсів, з човна, за допомогою незаконних знарядь лову – сіток», – йдеться у повідомленні.

Сума збитків нанесених рибалками становить близько 500 тисяч гривень.

На порушників природоохоронного законодавства відкрито кримінальне провадження, відповідні матеріали по справі передані до правоохоронних органів.

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Теги: риба, браконьєри, Світязь
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