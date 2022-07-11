Завдали збитків на 500 тисяч гривень: на Світязі піймали рибалок-браконьєрів





Про це повідомили у Шацькому національному природному парку.



«На озері Світязь, під час чергового рейду, працівники державної служби охорони Шацького НПП, спіймали браконьєрів, які здійснювали вилов водних живих біоресурсів, з човна, за допомогою незаконних знарядь лову – сіток», – йдеться у повідомленні.



Сума збитків нанесених рибалками становить близько 500 тисяч гривень.



На порушників природоохоронного законодавства відкрито кримінальне провадження, відповідні матеріали по справі передані до правоохоронних органів.

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