Завдали збитків на 500 тисяч гривень: на Світязі піймали рибалок-браконьєрів
Сьогодні, 08:31
На Світязі спіймали браконьєрів, які ловили рибу з човнів за допомогою сіток.
Про це повідомили у Шацькому національному природному парку.
«На озері Світязь, під час чергового рейду, працівники державної служби охорони Шацького НПП, спіймали браконьєрів, які здійснювали вилов водних живих біоресурсів, з човна, за допомогою незаконних знарядь лову – сіток», – йдеться у повідомленні.
Сума збитків нанесених рибалками становить близько 500 тисяч гривень.
На порушників природоохоронного законодавства відкрито кримінальне провадження, відповідні матеріали по справі передані до правоохоронних органів.
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Про це повідомили у Шацькому національному природному парку.
«На озері Світязь, під час чергового рейду, працівники державної служби охорони Шацького НПП, спіймали браконьєрів, які здійснювали вилов водних живих біоресурсів, з човна, за допомогою незаконних знарядь лову – сіток», – йдеться у повідомленні.
Сума збитків нанесених рибалками становить близько 500 тисяч гривень.
На порушників природоохоронного законодавства відкрито кримінальне провадження, відповідні матеріали по справі передані до правоохоронних органів.
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Завдали збитків на 500 тисяч гривень: на Світязі піймали рибалок-браконьєрів
Сьогодні, 08:31