У громаді на Волині через несправність печі горіла господарська споруда





Про це 16 листопада повідомили у ГУ ДСНС на Волині.



«О 18:50 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в с. Копачівка Луцького району. На місце події прибули рятувальники 3 державної пожежно-рятувальної частини селища Дубище та працівники місцевої пожежної команди с. Копачівка, які о 19:55 ліквідували загоряння», – йдеться у повідомленні.



Зазначають, що ймовірна причина пожежі – несправність пічного опалення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Копачівка Луцького району через несправність пічного опалення горіла господарська споруда.Про це 16 листопада повідомили у ГУ ДСНС на Волині.«О 18:50 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в с. Копачівка Луцького району. На місце події прибули рятувальники 3 державної пожежно-рятувальної частини селища Дубище та працівники місцевої пожежної команди с. Копачівка, які о 19:55 ліквідували загоряння», – йдеться у повідомленні.Зазначають, що ймовірна причина пожежі – несправність пічного опалення.

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