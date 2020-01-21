У громаді на Волині через несправність печі горіла господарська споруда
Сьогодні, 07:25
У селі Копачівка Луцького району через несправність пічного опалення горіла господарська споруда.
Про це 16 листопада повідомили у ГУ ДСНС на Волині.
«О 18:50 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в с. Копачівка Луцького району. На місце події прибули рятувальники 3 державної пожежно-рятувальної частини селища Дубище та працівники місцевої пожежної команди с. Копачівка, які о 19:55 ліквідували загоряння», – йдеться у повідомленні.
Зазначають, що ймовірна причина пожежі – несправність пічного опалення.
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Про це 16 листопада повідомили у ГУ ДСНС на Волині.
«О 18:50 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в с. Копачівка Луцького району. На місце події прибули рятувальники 3 державної пожежно-рятувальної частини селища Дубище та працівники місцевої пожежної команди с. Копачівка, які о 19:55 ліквідували загоряння», – йдеться у повідомленні.
Зазначають, що ймовірна причина пожежі – несправність пічного опалення.
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