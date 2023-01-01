ППО вночі збила 9 ударних БпЛА
Сьогодні, 08:52
Уночі 17 листопада 2023 року противник атакував десятьма ударними БпЛА типу «Shahed» з напрямку Приморсько-Ахтарськ - рф.
Про це повідомили у Повітряних силах.
"До відбиття повітряного нападу залучено, винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.
В результаті бойової роботи дев’ять ворожих ударних БпЛА знищено в межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей", - йдеться в повідомленні.
Крім того, ворог застосував кілька зенітних керованих ракет С-300 на Донецькому напрямку. Попередньо без втрат.
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Про це повідомили у Повітряних силах.
"До відбиття повітряного нападу залучено, винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.
В результаті бойової роботи дев’ять ворожих ударних БпЛА знищено в межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей", - йдеться в повідомленні.
Крім того, ворог застосував кілька зенітних керованих ракет С-300 на Донецькому напрямку. Попередньо без втрат.
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