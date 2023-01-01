ППО вночі збила 9 ударних БпЛА





Про це



"До відбиття повітряного нападу залучено, винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.



В результаті бойової роботи дев’ять ворожих ударних БпЛА знищено в межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей", - йдеться в повідомленні.



Крім того, ворог застосував кілька зенітних керованих ракет С-300 на Донецькому напрямку. Попередньо без втрат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уночі 17 листопада 2023 року противник атакував десятьма ударними БпЛА типу «Shahed» з напрямку Приморсько-Ахтарськ - рф.Про це повідомили у Повітряних силах."До відбиття повітряного нападу залучено, винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.В результаті бойової роботи дев’ять ворожих ударних БпЛА знищено в межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей", - йдеться в повідомленні.Крім того, ворог застосував кілька зенітних керованих ракет С-300 на Донецькому напрямку. Попередньо без втрат.

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