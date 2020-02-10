LEGO створило набори конструкторів на основі українських пам’яток
Сьогодні, 03:03
Фандрейзингова платформа UNITED24 об’єдналася з творцями LEGO, щоб зібрати кошти на відбудову України. У межах ініціативи #LEGOwithUKRAINE кожен охочий може взяти участь у розіграші унікального набору конструкторів, створених на основі українських пам’яток.
Про це повідомив міністр цифрового розвитку Михайло Федоров.
Українські пам'ятки з LEGO створили Артур Самков з Польщі, Максим Мітякін з України та Євген Тонєв зі США. У межах акції можна виграти київський монумент "Україна-Мати", кримське Ластівчине гніздо та маріупольську водонапірну вежу.
"Українські LEGO-пам'ятки — це можливість уже зараз долучитися до відбудови та популяризувати архітектурну спадщину України", — зазначає Федоров.
Конструктори представлені в п'ятьох екземплярах. Їх розіграють серед тих, хто до 28 листопада 2023 року пожертвує $24 або більше на відбудову України.
Усі зібрані кошти спрямують на відновлення зруйнованих російськими військами житлових будинків у Київській області.
Наступні конструктори UNITED24 планує випустити вже навесні 2024 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міністр цифрового розвитку Михайло Федоров.
Українські пам'ятки з LEGO створили Артур Самков з Польщі, Максим Мітякін з України та Євген Тонєв зі США. У межах акції можна виграти київський монумент "Україна-Мати", кримське Ластівчине гніздо та маріупольську водонапірну вежу.
"Українські LEGO-пам'ятки — це можливість уже зараз долучитися до відбудови та популяризувати архітектурну спадщину України", — зазначає Федоров.
Конструктори представлені в п'ятьох екземплярах. Їх розіграють серед тих, хто до 28 листопада 2023 року пожертвує $24 або більше на відбудову України.
Усі зібрані кошти спрямують на відновлення зруйнованих російськими військами житлових будинків у Київській області.
Наступні конструктори UNITED24 планує випустити вже навесні 2024 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
LEGO створило набори конструкторів на основі українських пам’яток
Сьогодні, 03:03
17 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинському правоохоронцю, який переправляв ухилянтів за кордон, обрали запобіжний захід
16 листопад, 23:43
«Недовіру» скасовано: голова Волинської ОДА виграв суд в обласної ради
16 листопад, 23:22