LEGO створило набори конструкторів на основі українських пам’яток

LEGO створило набори конструкторів на основі українських пам’яток
Фандрейзингова платформа UNITED24 об’єдналася з творцями LEGO, щоб зібрати кошти на відбудову України. У межах ініціативи #LEGOwithUKRAINE кожен охочий може взяти участь у розіграші унікального набору конструкторів, створених на основі українських пам’яток.

Про це повідомив міністр цифрового розвитку Михайло Федоров.

Українські пам'ятки з LEGO створили Артур Самков з Польщі, Максим Мітякін з України та Євген Тонєв зі США. У межах акції можна виграти київський монумент "Україна-Мати", кримське Ластівчине гніздо та маріупольську водонапірну вежу.
LEGO створило набори конструкторів на основі українських пам’яток


"Українські LEGO-пам'ятки — це можливість уже зараз долучитися до відбудови та популяризувати архітектурну спадщину України", — зазначає Федоров.

Конструктори представлені в п'ятьох екземплярах. Їх розіграють серед тих, хто до 28 листопада 2023 року пожертвує $24 або більше на відбудову України.

Усі зібрані кошти спрямують на відновлення зруйнованих російськими військами житлових будинків у Київській області.

Наступні конструктори UNITED24 планує випустити вже навесні 2024 року.

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Теги: конструктор, визначні місця
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