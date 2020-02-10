LEGO створило набори конструкторів на основі українських пам’яток

Фандрейзингова платформа UNITED24 об’єдналася з творцями LEGO, щоб зібрати кошти на відбудову України. У межах ініціативи #LEGOwithUKRAINE кожен охочий може взяти участь у розіграші унікального набору конструкторів, створених на основі українських пам’яток.Про це повідомив міністр цифрового розвиткуУкраїнські пам'ятки з LEGO створилиз Польщі,з України тазі США. У межах акції можна виграти київський монумент "Україна-Мати", кримське Ластівчине гніздо та маріупольську водонапірну вежу."Українські LEGO-пам'ятки — це можливість уже зараз долучитися до відбудови та популяризувати архітектурну спадщину України", — зазначає Федоров.Конструктори представлені в п'ятьох екземплярах. Їх розіграють серед тих, хто до 28 листопада 2023 року пожертвує $24 або більше на відбудову України.Усі зібрані кошти спрямують на відновлення зруйнованих російськими військами житлових будинків у Київській області.Наступні конструктори UNITED24 планує випустити вже навесні 2024 року.