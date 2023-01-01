17 листопада на Волині: гортаючи календар

День народження 17 листопада святкує журналістка(на фото).Цього дня особисте свято також у луцького бізнесмената журналістки, а нині військовоїА ще сьогодні відзначають день народження громадська активістката відеооператорІнформаційне агентствовітає усіх, хто святкує день народження 17 листопада. Зичимо міцного здоров’я, безмежного щастя, палкого кохання, творчого натхнення та грандіозних успіхів!Окрім того, щорічно 17 листопада у всьому світі відзначають Міжнародний день студента.Цього дня на Волині народилася фотографиня і краєзнавиця, авторка багатьох історико-краєзнавчих праць Ірина Левчанівська (17 листопада 1913 року - 1 травня 2011 року). Вона з'явилася на світ у селі Линів Локачинського району в маєтку родини Гродзінських, у шляхетній сім’ї Олени та Олександра Левчанівських. Мати Ірини Левчанівської – Олена Левчанівська – була першою жінкою-сенаторкою від Волині у сенаті Речі Посполитої 1922-1927 років.