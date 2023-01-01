Волинському правоохоронцю, який переправляв ухилянтів за кордон, обрали запобіжний захід





Про це Ольга Чиканова.



Суд відправив правоохоронця під варту на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 214 тисяч 720 гривень.



Що відомо про затримання поліцейського



За даними слідства, заступник начальника Володимирського районного відділу поліції за вісім тисяч доларів США допомагав ухилянтам незаконно перетнути державний кордон. Чоловік активно проводив зустрічі з військовозобов’язаними, котрі хотіли уникнути військового призову.



Працівника поліції затримали під час отримання грошей від ухилянта біля пункту пропуску "Устилуг". Йому повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через держкордон України з корисливих мотивів. Правоохоронцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до 10 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заступнику начальника Володимирського районного відділу поліції, якого підозрюють у переправленні військовозобов'язаних чоловіків за межі України під виглядом осіб з інвалідністю, 16 листопада обрали запобіжний захід.Про це Суспільному телефоном розповіла головна спеціалістка відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ Державного бюро розслідуваньСуд відправив правоохоронця під варту на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 214 тисяч 720 гривень.За даними слідства, заступник начальника Володимирського районного відділу поліції за вісім тисяч доларів США допомагав ухилянтам незаконно перетнути державний кордон. Чоловік активно проводив зустрічі з військовозобов’язаними, котрі хотіли уникнути військового призову.Працівника поліції затримали під час отримання грошей від ухилянта біля пункту пропуску "Устилуг". Йому повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через держкордон України з корисливих мотивів. Правоохоронцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до 10 років.

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